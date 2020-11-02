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إشادة بـ"روح الوطنية والمسؤولية" لمؤطري عملية الاقتراع وجهود المصالح الأمنية في تأمينها

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 تشرين2/نوفمبر 2020 13:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات
إشادة بـ&quot;روح الوطنية والمسؤولية&quot; لمؤطري عملية الاقتراع وجهود المصالح الأمنية في تأمينها

الجزائر - أشاد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، بـ"روح الوطنية والمسؤولية" التي اتسم بها مؤطرو مراكز ومكاتب الاقتراع خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور الذي جرى أمس الأحد، منوها في نفس الوقت بجهود المصالح الأمنية في تأمين الاقتراع.

وقال السيد شرفي في ندوة صحفية خصصت للإعلان عن نتائج الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال : "انتهز الفرصة للتعبير عن عميق تقديري وبكل عبارات الشكر والعرفان لمؤطري المراكز والمكاتب، نساء ورجالا، لما اتسموا به من روح الوطنية والمسؤولية في أداء مهامهم والسهر على القيام بواجبهم على أكمل وجه".

كما أشاد أيضا بجهود مختلف أسلاك الأمن التي سهرت --مثلما قال-- على "تأمين لعملية الاستفتائية، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي بجميع أفراده، وكذا مصالح الأمن العمومي والدرك الوطني التي حرصت على مد يد العون للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في كل مراحل الاستفتاء".

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وفي ذات السياق، حيا السيد شرفي مختلف وسائل الإعلام على "نزاهة التغطية الخاصة بالحملة الاستفتائية ونزاهة المناقشات التي نظموها من خلال منح الفرصة للجميع"، مشيرا إلى أن هذا "يدخل في سياق الميثاق الأخلاقي الذي أبرمته السلطة مع وسائل الاعلام الوطنية خلال الانتخابات الرئاسية الماضية".

وتعهد بهذا الخصوص بـ"الحفاظ على الأبواب مفتوحة في وجه وسائل الإعلام وتزويد الصحفيين بما يحتاجونه من معلومات حتى يساهموا في نمو الوعي الديمقراطي في بلادنا".

آخر تعديل على الإثنين, 02 تشرين2/نوفمبر 2020 13:57
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إشادة بـ"روح الوطنية والمسؤولية" لمؤطري عملية الاقتراع وجهود المصالح الأمنية في تأمينها
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 تشرين2/نوفمبر 2020 13:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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