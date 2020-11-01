مشروع تعديل الدستور منح الفرصة للشعب الجزائري لإبداء رأيه حول إرساء أسس الجزائر الجديدة

وأوضح السيد شرفي في تصريح للصحافة أن نسبة المشاركة كانت "متفاوتة بين الولايات", مشيرا الى أنه تم تسجيل "تجاوزات طفيفة" في بعض البلديات لكنها "لم تؤثر على مجريات الاستفتاء".
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وأضاف السيد شرفي أن نسبة المشاركة في الاستفتاء قد بلغت على المستوى الوطني 18,44 بالمائة على الساعة الخامسة مساء, وهو ما يمثل 4.347.023 مصوت.
وعلى مستوى الجالية الوطنية بالخارج, بلغت نسبة المشاركة 4,43 بالمائة, أي ما يمثل 40.233 من المصوتين.
وبخصوص نسبة المشاركة في عدد من الولايات, اشار السيد شرفي الى انها بلغت 29,93 بالمئة بولاية بشار و 30,25 بالمئة بولاية تمنراست و 25,71 بالمائة بولاية سيدي بلعباس و 27,36 بالمئة بولاية البيض و 37,40 بالمائة بولاية إليزي و 50,71 بالمائة بولاية تندوف.
وكانت نسبة المشاركة قد بلغت في حدود الساعة الثانية زوالا 13,03 بالمائة, في حين على الساعة ال11 صباحا نسبة 5,88 بالمائة.
للإشارة, يبلغ المجموع العام للهيئة الانتخابية 24.475.310 ناخب من بينهم 907.298 من أفراد الجالية الوطنية بالخارج.