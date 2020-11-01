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الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية بن عمر بوزغود في ذمة الله

  أدرج يـوم : الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 20:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات

الجزائر - توفي مساء يوم الأحد الصحفي السابق بوكالة الإنباء الجزائرية (وأج) بن عمر بوزغود بمستشفى القبة بالجزائر العاصمة عن عمر ناهز 82 سنة بعد صراع طويل مع المرض, حسب ما علم لدى عائلته.

و كان كل المسار المهني للراحل بن عمر بوزغود , عميد الصحفيين الجزائريين,  وكالة الانباء الجزائرية منذ 1963 حيث تولى منصب رئيس تحرير القسم الدولي.

واشتغل ايضا كرئيس تحرير بالمكتب الجهوي لوأج بوهران ثم مراسل  للوكالة في باريس سنة 1969.

آخر تعديل على الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 20:52
كلـمات مفتـاحيــة :
الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية بن عمر بوزغود في ذمة الله
  أدرج يـوم : الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 20:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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