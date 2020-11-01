الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور : أقوال أهم الشخصيات السياسية عقب أدائها لواجبها الانتخابي

الجزائر - أهم ما جاء من تصريحات وأقوال لشخصيات سياسية عقب أدائها لواجبها الانتخابي على مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي:

- رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل : "الجزائر تعيش اليوم موعدا هاما من شأنه تحقيق انطلاقة لبناء جزائر جديدة" مبرزا أهمية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور الذي وصفه ب"الهام في تاريخ الجزائر".

- رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين : "الاستفتاء على تعديل الدستور يسمح للشعب بأن يختار و يقرر في الوثيقة الأساسية لتسيير شؤونه. ان إرجاع الكلمة للشعب من مطالب الحراك المبارك. "الشعب الجزائري له الوعي الكامل والمسؤولية في إدراك الرهانات وحجم التحديات التي تحيط بالبلاد".

- الوزير الأول عبد العزيز جراد : "الاستفتاء على تعديل الدستور يمثل يوما لمستقبل الجزائر الجديدة التي نتمناها جميعا لأبنائنا وأحفادنا". ان "الصوت اليوم للشعب والمواطن و لكل واحد الحرية في اختيار الاتجاه الذي يريده ويتمناه لبلده". هذا اليوم المصادف للفاتح من نوفمبر يعد بالنسبة للشعب الجزائري "تاريخا عريقا و هو تاريخ الشهداء والمجاهدين و الذي استطاع من خلاله أجدادنا وآباؤنا تحرير الوطن".

- رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش : "الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يعد انطلاقة لبناء جمهورية جديدة متأصلة بقيم أول نوفمبر" مضيفا بأن هذه الجمهورية الجديدة "ستسودها الديموقراطية الحقوق الأساسية والحريات وستكون دولة الحق والقانون".

- الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشة : "الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور واجب وطني للمساهمة في مرحلة التغيير التي تعرفها الجزائر".

- الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد : "التصويت على مشروع تعديل الدستور يعد حجر الزاوية لبناء الجزائر الجديدة" مؤكدا أن " التغيير الحقيقي يبدأ من الدستور الذي يعد حجر الزاوية لبناء جزائر جديدة".

- القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية عبد الرحمان حمزاوي : "التصويت على مشروع تعديل الدستور يعد محطة لتجسيد تكريس الإرادة الشعبية في اتخاذ القرارات الهامة" موضحا أن "الشعب سيقول كلمته اليوم بشأن مشروع التعديل الدستوري وأن هذه الوثيقة تعد العقد الاجتماعي الذي يحتكم إليه الشعب".