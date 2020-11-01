التصويت على مشروع تعديل الدستور "محطة تجسد تكريس الإرادة الشعبية"

باتنة - صرح القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، عبد الرحمان حمزاوي بعد ظهر يوم الأحد بباتنة بأن التصويت على مشروع تعديل الدستور يعد "محطة لتجسيد تكريس الإرادة الشعبية في اتخاذ القرارات الهامة".

و أوضح السيد حمزاوي للصحافة عقب إدلائه بصوته بمركز الاستفتاء الشهيد محمد بن بركات ناصرية بحي "النصر" بمدينة باتنة بأن "الشعب سيقول كلمته اليوم بشأن مشروع التعديل الدستوري" معتبرا هذه الوثيقة "العقد الاجتماعي الذي يحتكم إليه الشعب".

و أضاف قائلا: "ننتظر بعد التصويت على مشروع التعديل الدستوري أن تتعزز هذه الإرادة الشعبية عن طريق تكريس الديمقراطية في جميع مجالات الحياة العامة بداية بانتخاب المجالس التمثيلية في المرحلة المقبلة".

و قال السيد حمزاوي: "توجد إرادة سياسية حقيقية و الظروف مهيأة لإعطاء الكلمة للشعب لاتخاذ قراراته و اختيار من يمثله في مختلف المجالس المنتخبة ضمن التعديل الدستوري لبناء جزائر جديدة و القيام بإصلاحات في مختلف مجالات الحياة العامة".

للإشارة، فقد تنقل القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية من الجزائر العاصمة إلى باتنة للتصويت على مشروع التعديل الدستوري.