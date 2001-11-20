شنين يشارك في أشغال فعاليات الدورة 206 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي

وأوضح ذات المصدر بأن أشغال هذه الفعاليات التي تدوم إلى غاية الأربعاء المقبل, خصصت في يومها الأول لعملية انتخاب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي, حيث تضمنت قائمة المترشحين كلا من محمد صادق السنجراني (باكستان) و دوارتي باتيكو (البرتغال) وأكمل فيلدوف (أوزبكستان) وكذا سلمة عطاء الله جان ( كندا).
وأضاف البيان أنه سيتم الإعلان عن النتائج هذا الاثنين, مشيرا إلى أنه "في حالة عدم فوز أي مرشح بفارق الأصوات يلجأ المشاركون لانتخابات الدور الثاني في اليوم الموالي, الثلاثاء 3 نوفمبر".
يذكر أن جدول أعمال الدورة يتضمن 12 نقطة تتعلق بقضايا نظامية وانتخابية ومالية إلى جانب قضايا سياسية.