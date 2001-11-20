Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

شنين يشارك في أشغال فعاليات الدورة 206 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي

  أدرج يـوم : الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 17:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
شنين يشارك في أشغال فعاليات الدورة 206 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي

الجزائر - شارك الأحد رئيس المجلس الشعبي الوطني, سليمان شنين, عبر تقنية التحاضر عن بعد, في أشغال فعاليات الدورة ال 206 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي, حسبما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر بأن أشغال هذه الفعاليات التي تدوم إلى غاية الأربعاء المقبل, خصصت في يومها الأول لعملية انتخاب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي, حيث تضمنت قائمة المترشحين كلا من محمد صادق السنجراني (باكستان) و دوارتي باتيكو (البرتغال) وأكمل فيلدوف (أوزبكستان) وكذا سلمة عطاء الله جان ( كندا).

وأضاف البيان أنه سيتم الإعلان عن النتائج هذا الاثنين, مشيرا إلى أنه "في حالة عدم فوز أي مرشح بفارق الأصوات يلجأ المشاركون لانتخابات الدور الثاني في اليوم الموالي, الثلاثاء 3 نوفمبر".

يذكر أن جدول أعمال الدورة يتضمن 12 نقطة تتعلق بقضايا نظامية وانتخابية ومالية إلى جانب قضايا سياسية.

كلـمات مفتـاحيــة :
شنين يشارك في أشغال فعاليات الدورة 206 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي
  أدرج يـوم : الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 17:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.01

رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة: انطلاق الموسم الرياضي منتظر أواخر ديسمبر

20.11.01

جريدة المساء تصدر عددا خاصا بمناسبة الذكرى 66 للاندلاع الثورة التحريرية واستفتاء تعديل…

20.11.01

الاستفتاء حول تعديل الدستور : السيد بلحيمر يؤدي واجبه الانتخابي

20.11.01

التصويت على مشروع تعديل الدستور "محطة تجسد تكريس الإرادة الشعبية"

20.11.01

الاستفتاء حول تعديل الدستور: سمير عبد الواحد ينتخب لأول مرة "لاستكمال تضحيات الشهداء…

20.11.01

شنين يشارك في أشغال فعاليات الدورة 206 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي

الأكثــر قـراءة

20.10.28

فتح الطريق الحمدانية -المدية أمام حركة المرور

20.10.26

ضرورة تطبيق المحاسبة التحليلية في المؤسسات لضمان الدخول للسوق الأجنبية

20.10.29

الرئيس تبون يباشر تلقي العلاج بألمانيا وحالته الصحية "لا تدعو للقلق"

20.10.29

الرئيس تبون يتلقى برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من رؤساء دول شقيقة وصديقة

20.10.30

باتنة: المجاهد أحمد غقالي في ذمة الله

20.10.29

الجزائر ستقوم "تدريجيا" بإنجاز محطات توليد كهرباء من الآن فصاعدا