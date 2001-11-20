رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة: انطلاق الموسم الرياضي منتظر أواخر ديسمبر -

شنين يشارك في أشغال فعاليات الدورة 206 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي -

كورونا : 330 إصابة جديدة، 194 حالة شفاء و 9 وفيات -

الاستفتاء على تعديل الدستور: نسبة المشاركة بلغت 13،03 بالمائة على الساعة الثانية زوالا -

دراجات : الكونفدرالية الإفريقية تصادق على تعديل القوانين -

الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور: النساء الريفيات يصنعن الحدث بمناطق الظل بتلمسان ويدلين بأصواتهن -

الاستفتاء الدستوري: توافد متباين للناخبين واحترام تام للبروتوكول الصحي بعدد من ولايات الوسط -

الإستفتاء تعديل الدستور: 64 صحفيا أجنبيا معتمدا لتغطية العملية الانتخابية -

الاستفتاء على تعديل الدستور: تواصل عملية الاقتراع في أجواء ميزها الهدوء والتنظيم المحكم -

تصفيات كأس افريقيا للأمم-2021 : مدرب زيمبابوي يكشف عن قائمة اللاعبين النهائية لمواجهتي الجزائر -

تجند واسع للصحافة الوطنية لتغطية الاستفتاء بالمركز الدولي للصحافة -

أمن : اونيسي يشرف على مراسيم الاحتفالات -

استئناف مفاوضات سد النهضة يوم الأحد بين وزراء الري من السودان ومصر وإثيوبيا -

تعديل الدستور: رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يؤدي واجبه الانتخابي -

المحكمة الجنائية الدولية تدعو لاتخاذ إجراءات ملموسة لتقديم المسؤولين عن الجرائم الخطيرة في ليبيا إلى العدالة -

الإستفتاء على مشروع تعديل الدستور: الإقتراع يجري في ظروف عادية بولايات الجنوب -

شرفي: عملية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور انطلقت في ظروف حسنة -

الاستفتاء على تعديل الدستور: نسبة المشاركة بلغت 88ر5 بالمائة على الساعة 11.00صباحا -

الحل النهائي للقضية الصحراوية يجب أن يكون وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة -