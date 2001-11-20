الاستفتاء على تعديل الدستور : نسبة المشاركة بلغت 13,03 % على الساعة الثانية زوالا

وأضاف السيد شرفي قائلا أن هذه النسبة تعادل 3.070.912 ناخبا.
وكانت نسبة المشاركة على الساعة 11.00 صباحا 88ر5 % , أي ما يعادل 1.298.629 ناخبا.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور 13,03 % على الساعة 14.00 , حسب ما أعلنه الأحد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي.
وأضاف السيد شرفي قائلا أن هذه النسبة تعادل 3.070.912 ناخبا.
وكانت نسبة المشاركة على الساعة 11.00 صباحا 88ر5 % , أي ما يعادل 1.298.629 ناخبا.