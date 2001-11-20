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الاستفتاء على تعديل الدستور : نسبة المشاركة بلغت 13,03 % على الساعة الثانية زوالا

  أدرج يـوم : الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 16:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
الاستفتاء على تعديل الدستور : نسبة المشاركة بلغت 13,03 % على الساعة الثانية زوالا

الجزائر - بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور 13,03 % على الساعة 14.00 , حسب ما أعلنه الأحد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي.

وأضاف السيد شرفي قائلا أن هذه النسبة تعادل 3.070.912 ناخبا.

وكانت نسبة المشاركة على الساعة 11.00 صباحا 88ر5 % , أي ما يعادل 1.298.629 ناخبا.

آخر تعديل على الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 17:04
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الاستفتاء على تعديل الدستور : نسبة المشاركة بلغت 13,03 % على الساعة الثانية زوالا
  أدرج يـوم : الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 16:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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