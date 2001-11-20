الاستفتاء على تعديل الدستور : نسبة المشاركة بلغت 13,03 % على الساعة الثانية زوالا -

دراجات : الكونفدرالية الإفريقية تصادق على تعديل القوانين -

الاستفتاء الدستوري: توافد متباين للناخبين واحترام تام للبروتوكول الصحي بعدد من ولايات الوسط -

الإستفتاء تعديل الدستور: 64 صحفيا أجنبيا معتمدا لتغطية العملية الانتخابية -

الاستفتاء على تعديل الدستور: تواصل عملية الاقتراع في أجواء ميزها الهدوء والتنظيم المحكم -

تصفيات كأس افريقيا للأمم-2021 : مدرب زيمبابوي يكشف عن قائمة اللاعبين النهائية لمواجهتي الجزائر -

تجند واسع للصحافة الوطنية لتغطية مجريات الاستفتاء على التعديل الدستوري بالمركز الدولي للصحافة -

أمن : اونيسي يشرف على مراسيم الاحتفالات -

استئناف مفاوضات سد النهضة يوم الأحد بين وزراء الري من السودان ومصر وإثيوبيا -

تعديل الدستور: رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يؤدي واجبه الانتخابي -

المحكمة الجنائية الدولية تدعو لاتخاذ إجراءات ملموسة لتقديم المسؤولين عن الجرائم الخطيرة في ليبيا إلى العدالة -

الإستفتاء على مشروع تعديل الدستور: الإقتراع يجري في ظروف عادية بولايات الجنوب -

شرفي: عملية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور انطلقت في ظروف حسنة -

الاستفتاء على تعديل الدستور: نسبة المشاركة بلغت 88ر5 بالمائة على الساعة 11.00صباحا -

الحل النهائي للقضية الصحراوية يجب أن يكون وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة -

تعديل الدستور: تنظيم محكم يميز انطلاق العملية بشرق العاصمة -

استفتاء حول تعديل الدستور: رئيس الجمهورية يؤدي واجبه الانتخابي بالوكالة -

مغنون شباب يحيون الذكرى 66 لاندلاع ثورة التحرير الوطني -

الاستفتاء حول تعديل الدستور: انطلاقة لبناء جمهورية جديدة متأصلة بقيم أول نوفمبر -