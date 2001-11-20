الإستفتاء تعديل الدستور: 64 صحفيا أجنبيا معتمدا لتغطية العملية الانتخابية

الجزائر - بلغ عدد الصحفيين الاجانب المعتمدين لتغطية العملية الانتخابية الخاصة بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور 64 صحفيا، حسب ما أفاد به يوم الاحد نائب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عبد الحفيظ ميلاط.

واوضح السيد ميلاط في تصريح لوأج أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "قبلت معظم طلبات الاعتماد الواردة من وسائل الاعلام الاجنبية"، مما يدل --كما قال-- على "انفتاح الجزائر على الاعلام".

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وأشار ذات المسؤول إلى أن "هذا العدد الهام الذي يمثل الصحافة الدولية بكل انواعها، المكتوبة والسمعية البصرية، يأتي بالرغم من الازمة الصحية في ظل تفشي جائحة كورونا".

كما اعتمدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 1669 صحفي من وسائل الاعلام الوطنية مجندين لنقل مجريات العملية الانتخابية عبر مختلف ولايات الوطن.

وفي هذا الصدد، أكد السيد ميلاط أنه "تم توفير كل الظروف المادية واللوجستية لتمكين الصحفيين من أداء مهامهم بكل أريحية"، مشيرا الى أنه "تم منحهم شارات تسمح لهم بنقل الاخبار والمعلومات من مكان الحدث في كل ارجاء البلاد".

ويأتي هذا الاهتمام --مثلما أضاف-- "إدراكا بأهمية الاعلام في نقل صوت الشعب والناخبين، لاسيما وأن أنظار العالم متجهة اليوم نحو الجزائر التي تنظم اول انتخابات بعد رئاسيات 2019".