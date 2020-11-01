تجند واسع للصحافة الوطنية لتغطية مجريات الاستفتاء على التعديل الدستوري بالمركز الدولي للصحافة

الجزائر - تجندت الصحافة الوطنية السمعية والبصرية والالكترونية وكذا المكتوبة منذ الساعات الأولى لنهار اليوم الأحد بالمركز الدولي للصحافة لتغطية مجريات الاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري ونقل الحدث للمواطنين لحظة بلحظة وسط احترام صارم للبروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا.

وفي هذا الاطار "وفر" المركز الدولي للصحافة جناح كبير بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال "كافة الوسائل والمعدات التقنية التي تسهل عمل الصحفيين الممثلين لوسائل الإعلام الوطنية وكذا الصحافة الدولية المعتمدة بالجزائر في ظل احترام صارم للبروتوكول الصحي الوقائي من فيروس كورونا", حسب ما صرحت به لـ "وأج" أمال حاجي من ذات المركز.

كما أوضحت أن "هناك تنسيق بين المركز الدولي للصحافة ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني لتسهيل نقل مجريات هذا الحدث السياسي بصفة مباشرة على القنوات الوطنية والخاصة".

من جهتها، أفادت الصحفية أحلام بوزاير من قناة "البلاد" أن مؤسستها الإعلامية "جندت طاقما صحفيا منذ الصباح الباكر لنقل مستجدات هذا الاستفتاء مع تغطية مباشرة لمجريات الأحداث المتصلة بالحدث من المركز الدولي للصحافة", وفي نفس السياق صرح أبو بكر موسى من قناة "الباهية" بوهران أن مؤسسته "أوفدت فريقا صحفيا وتقنيا للمركز الدولي للصحافة من أجل متابعة هذا الحدث لحظة بلحظة وبث نشرات إخبارية على مدار اليوم", مشيدا بالوسائل والبرتوكول الصحي التي "تم وضعه لحماية ممثلي وسائل الاعلام" من وباء كورونا.

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وفي السياق ذاته, كشف الصحفي كريم عودية من يومية "المجاهد" أن مؤسسته الإعلامية "في قمة التجند لنقل مجريات الاستفتاء للرأي العام الوطني والدولي سواء بالمركز الدولي للصحافة أو بمراكز الاقتراع على الصعيد المركزي والمحلي بالولايات".

كما عبر ممثل يومية "لوكوري دالجيري" الصحفي حميد مشري عن "ارتياحه" لظروف العمل التي هيئها المركز الدولي للصحافة الأمر الذي يسمح ب"تغطية شاملة وواسعة لهذا الحدث السياسي الهام في تاريخ الجزائر", وعبر الصحفي كريم قندوري مراسل قناة "الغد" المصرية عن "ارتياحه" لكافة التسهيلات التي قدمتها السلطات الجزائرية للصحافة الدولية المعنية بتغطية هذا الحدث الذي لاحظ -كما قال- "اقبالا معتبرا للجزائريين للادلاء بأصواتهم عبر مختلف مراكز الاقتراع على مستوى الجزائر العاصمة".

كما أشادت الصحفية ليديا بلبحري من التلفزيون الجزائري ب"ظروف العمل المريحة" التي وفرها المركز الدولي للصحافة من اجل "متابعة دقيقة لهذا الحدث البارز", لاسيما ما تعلق بالوسائل التقنية التي "تسهل البث المباشر للأحداث من عين المكان وارسال المادة الإعلامية".

وفي نفس الاطار وصف الصحفي محمد دهيلس من الموقع الاخباري "بلادي أنفو" ظروف ووسائل العمل الموفرة لضمان تغطية إعلامية على الاستفتاء ب"المريحة جدا".