أمن : اونيسي يشرف على مراسيم الاحتفالات

الجزائر - أشرف المدير العام للأمن الوطني, أونيسي خليفة, ليلة السبت الى الأحد, بالمدرسة العليا للشرطة "علي تونسي" بالعاصمة, على مراسم الاحتفال بالذكرى الـ66 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة, حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

و أشار المصدر الى أن مراسم إحياء هذه الذكرى تميزت "بإلقاء الدكتور محمد لحسن زغيدي لمحاضرة تاريخية تحت عنوان + بيان أول نوفمبر 1954 وأبعاده+ عرج من خلالها على المحطات البارزة في المسار النضالي للشعب الجزائري وتضحياته الجسام وصولا إلى اندلاع ثورة نوفمبر التي قدم فيها الشعب أرقى الصور والأمثلة في التضحية وحب الوطن والصمود في وجه الاستعمار إلى غاية استعادة الحرية والسيادة الوطنية في 05 جويلية 1962 ".

و ذكر البيان أن هذه الندوة التاريخية "تمت متابعتها عبر تقنية التحاضر عن بعد على مستوى الـ 48 أمن ولاية و مدارس الشرطة عبر القطر الوطني, خصص لها المحاضر حيزا هاما للتطرق للأبعاد الأساسية و العلمية والنظرية لبيان أول نوفمبر 1954 كعصارة فكرية نضالية وخارطة طريق جاء تتويجا لسلسلة المقاومات الشعبية الجزائرية و كمرجعية تاريخية رسمت ركائز ومناهج وأهداف الثورة التحريرية" مشيرا في ذات السياق لأبعاد ومدلولات بيان أول نوفمبر في مجال حماية الحريات وإقرار مبدأ تكافؤ الفرص.

واختتمت هذه الندوة الاحتفالية على الساعة الصفر بمنتصف الليل من الفاتح من نوفمبر حيث "ترأس المدير العام للأمن الوطني مراسم رفع الراية الوطني حيث وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري وقرأ سورة الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار ليرفع بعدها العلم الوطني في جو ساده الفخر والاعتزاز بالإنتماء للوطن الذي ضحى من أجل استرجاع سيادته الوطنية قوافل من الشهداء الأبرار".

للتذكير فقد حضر هذا الاحتفال الذي أخذ هذه السنة شعار "نوفمبر التحرير...نوفمبر التغيير", شخصيات وطنية و إطارات سامية مركزية وجهوية للأمن الوطني و رتباء و أعوان من مختلف المصالح ومتقاعدي الأمن الوطني, حسب ما أوضحه ذات البيان.