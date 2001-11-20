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برنامج احتفالي ثري بمناسبة الذكرى الـ 66 لاندلاع الثورة التحريرية

  أدرج يـوم : الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 14:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات
برنامج احتفالي ثري بمناسبة الذكرى الـ 66 لاندلاع الثورة التحريرية

الجزائر - سطرت وزارة الدفاع الوطني برنامجا احتفاليا ثريا بمناسبة الذكرى ال 66 لاندلاع الثورة التحريرية تضمن ندوات، محاضرات، مسابقات ثقافية ورياضية، معارض للصور وأفلام ثورية، فضلا عن تسمية هياكل للجيش الوطني الشعبي بأسماء شهداء كما أورده اليوم الاحد بيان من وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات البيان أنه "إحياء للذكرى السادسة والستين لاندلاع الثورة التحريرية المظفرة، سطرت وزارة الدفاع الوطني برنامجا احتفاليا ثريا بالنشاطات تضمن ندوات، محاضرات، مسابقات ثقافية ورياضية، معارض للصور وأفلام ثورية، فضلا عن تسمية بعض هياكل الجيش الوطني الشعبي بأسماء ثلة من شهدائنا الأمجاد، كما شهدت ليلة الفاتح من نوفمبر تنظيم تجمعات لمستخدمي هياكل الجيش الوطني الشعبي بقيادات القوات والنواحي العسكرية".

وتم بهذه المناسبة "رفع العلم الوطني مرفوقا بأداء النشيد الوطني قسما والوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهدائنا الأبرار، وقراءة الأمر اليومي للسيد الفريق، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الذي ذكر من خلاله بضرورة صون إرث الشهداء وفاءا لتضحياتهم وقيم ثورة نوفمبر الخالدة".

وقال في هذا الاطار "إنكم أنتم أجيال الاستقلال، بمرابطتكم اليقظة على الثغور، في السهول والجبال وعلى الحدود الوطنية الممتدة، قد أظهرتم مدى وعيكم بواجب الالتزام بحفظ حرمة كل شبر من تراب الجزائر الغالية، و أثبتم درجة عالية من الحرص على القيام  بمهامكم الشريفة صونا لأمن الجزائر وحماية لاستقلالها وسيادتها و استقرارها".

و"اليوم يشارك أفراد الجيش الوطني الشعبي وكل مستخدمي وزارة الدفاع الوطني إلى جانب إخوانهم المواطنين عبر مختلف صناديق الاقتراع، في الاستفتاء على الدستور الذي سيكون انطلاقة جديدة لمستقبل الجزائر الٌآمن" -يضيف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

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برنامج احتفالي ثري بمناسبة الذكرى الـ 66 لاندلاع الثورة التحريرية
  أدرج يـوم : الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 14:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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