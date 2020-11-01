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شرفي: عملية استفتاء على مشروع تعديل الدستور انطلقت في ظروف حسنة

  أدرج يـوم : الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 13:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات
شرفي: عملية استفتاء على مشروع تعديل الدستور انطلقت في ظروف حسنة

الجزائر - أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي اليوم الاحد بالجزائر العاصمة أن عملية التصويت في اطار الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور انطلقت في ظروف "حسنة في معظم مكاتب الاقتراع".

وصرح السيد شرفي عقب أدائه واجبه الانتخابي بمركز الاخوة الهاشمي (بلدية الابيار) قائلا: "من خلال ما سجلته بعد اطلاعي على ما يجري بمختلف مكاتب التصويت عبر القطر الوطني ومختلف دول العالم, فان كل المكاتب فتحت ابوابها للتصويت ماعدا منطقة أو منطقتين, لم تتكمن من فتح مكاتبها في الوقت المناسب".

وأضاف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بانه "سيتم اتخاذ القرارات المناسبة لتمكين المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي في ظروف حسنة".

غير ان عدم انطلاق العملية الانتخابية مس "نسبة ضئيلة جدا" من المكاتب وهو "لا يؤثر على السير العام للعملية" حسب السيد شرفي الذي أشار الى أن ذلك "يحدث في كل عمليات الاقتراع لاسباب عديدة".

وعموما فان "99 بالمائة من مكاتب التصويت مفتوحة والعملية الانتخابية تجري بوتيرة عادية", يضيف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تشرف على ثاني عملية انتخابية لها منذ انشائها, بعد رئاسيات ديسمبر 2019.

واعتبر السيد شرفي أن الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يمثل "نفسا جديدا لنوفمبر" و"انطلاقة للجزائر الجديدة".

وفي هذا السياق دعا جميع المواطنين الى "وضع بصمتهم في مسار بناء الجزائر الجديدة" و"عدم تفويت قطار التاريخ حتى لا نتحسر مستقبلا" معتبرا بأن "العد التنازلي للتغيير انطلق" فعليا مع بدء عملية التصويت.

آخر تعديل على الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 13:58
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شرفي: عملية استفتاء على مشروع تعديل الدستور انطلقت في ظروف حسنة
  أدرج يـوم : الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 13:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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