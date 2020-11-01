تعديل الدستور: عملية الاقتراع للجالية الوطنية تجري في ظروف حسنة (بوقدوم)

الجزائر - أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم اليوم الاحد بالجزائر العاصمة بأن الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يجري في ظروف "حسنة" بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج.

وقال السيد بوقدوم في تصريح للصحافة عقب تأديته للواجب الانتخابي بمدرسة أحمد عروة باسطاوالي أن استفتاء الجالية الوطنية بالخارج يجري منذ أمس السبت في "ظروف حسنة" مذكرا بأن العملية الاستفتائية استؤنفت اليوم الأحد عبر عديد الدول التي تتواجد فيها الجالية الجزائرية.

واعتبر وزير الخارجية استفتاء اليوم حول مشروع تعديل الدستور "انطلاقة جديدة" و "مفتاح لمسافات ومساحات جديدة لكل مواطن".

"الجزائر الجديدة تجدد بمواطنة جميع فئات المجتمع، لا يوجد حاكم ولا محكوم، الحاكم منبثق من الشعب"، كما أضاف السيد بوقدوم الذي تمنى بالمناسبة "الشفاء العاجل" للرئيس تبون الذي يتلقى العلاج في الخارج.

وردا عن سؤول حول فتح قنصلية مؤخرا بمدينة العيون المحتلة ذكر السيد بوقدوم بأن هناك قانونا دوليا و أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضو في الاتحاد الافريقي و لها "السيادة الكاملة على أراضيها".