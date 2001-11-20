الاستفتاء على تعديل الدستور: نسبة المشاركة بلغت 88ر5 بالمائة على الساعة 11.00صباحا

الجزائر - بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور 88ر5 بالمائة على الساعة 11.00، حسب ما أعلنه اليوم الأحد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

وقد بلغ عدد الناخبين، 1.298.639، حسب ما أفاد به السيد شرفي.

العملية الانتخابية بالأرقام

سيكون أكثر من 24 مليون جزائري على موعد اليوم الأحد مع عملية الانتخاب الخاصة بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور والتي ستجري على مستوى 61 الف مكتب، وفقا للارقام التي عرضها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

ويبلغ المجموع العام للهيئة الانتخابية (بعد انتهاء فترة الطعون) 24.475.310 مواطن من بينهم 23.568.012 مقيمين في أرض الوطن إلى جانب 907.298 مواطن من أفراد الجالية الوطنية بالخارج.

وعن توزع الهيئة الانتخابية حسب الفئات، تظهر الارقام التي عرضها السيد شرفي أن 13.301.124 مواطن معني بالانتخاب ينتمي إلى فئة الرجال (من بينهم 504.228 مواطن مقيم بالخارج) مقابل 11.174.186 مواطنة من فئة النساء (من بينهن 403.070 مقيمة بالخارج).

وتجري العملية الانتخابية عبر 13.236 مركز انتخابي موزع على 13.193 مركز متواجد بمختلف الولايات و43 مركزا يتواجد خارج الوطن.

وتشمل هذه المراكز إجمالا 61.108 مكتب انتخابي موزعا على 60.752 مكتبا بأرض الوطن (من بينها 139 مكتب متنقل) و 356 مكتب متواجد في الخارج.

وبخصوص المؤطرين، فقد بلغ عددهم الاجمالي 58.286 مؤطر على مستوى مراكز التصويت و 386.422 مؤطر على مستوى مكاتب التصويت.

يضاف إليهم، 966 ملاحظا معتمدا موزعا على 811 مكتب، حسب السيد شرفي الذي أوضح بأن اعتماد المواطنين كملاحظين متطوعين للعملية الانتخابية يعد سابقة من نوعها في الجزائر.

وأضاف رئيس السلطة الوطنية المستقلة بأن اعتماد هؤلاء المواطنين جاء بعد استيفائهم للشروط الموضوعة مشيرا إلى أن الظروف الصحية في ظل جائحة كورونا لم تسمح باعتماد أكثر من ثلاثة ملاحظين في نفس المكتب الانتخابي.

وعلى الساعة ال11 صباحا، بلغت نسبة المشاركة في العملية الانتخابية 5،88 بالمائة من الهيئة الانتخابية أي ما يمثل 1.298.639 ناخب.