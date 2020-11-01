استفتاء حول تعديل الدستور: رئيس الجمهورية يؤدي واجبه الانتخابي بالوكالة

الجزائر - أدى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، واجبه الانتخابي بالوكالة بابتدائية أحمد عروة بالجزائر العاصمة، ونابت عنه حرمه للإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديل الدستوري، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "أدى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد 1 نوفمبر 2020، واجبه الانتخابي بالوكالة بابتدائية أحمد عروة بالجزائر العاصمة، طبقا لما ينص عليه القانون. ونابت عنه حرمه للإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديل الدستوري، لتواجد السيد الرئيس في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة لتلقي العلاج".