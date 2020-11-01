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الاستفتاء حول تعديل الدستور: انطلاقة لبناء "جمهورية جديدة متأصلة بقيم أول نوفمبر" (فنيش)

  أدرج يـوم : الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 11:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات

الجزائر- أكد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش اليوم الأحد بالجزائر العاصمة بأن الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور يعد انطلاقة لبناء "جمهورية جديدة متأصلة بقيم أول نوفمبر".

وفي تصريح للصحافة قال السيد فنيش عقب أدائه واجبه الانتخابي بالمدرسة الابتدائية المأمون بالابيار بالجزائر العاصمة بأن الاستفتاء هو بمثابة انطلاقة لبناء "جمهورية جديدة متأصلة بقيم أول نوفمبر", مضيفا بأن هذه الجمهورية الجديدة "ستسودها الديموقراطية، الحقوق الأساسية والحريات وستكون دولة الحق والقانون".

وذكر السيد فنيس بأن مسالة العناية بالشباب حظيت ب"اهتمام كبير" في أحكام مشروع الدستور المعروض اليوم على الاستفتاء الشعبي.

وفي سياق متصل، قال رئيس المجلس الدستوري بأن الهيئة التي يشرف عليها "تتابع لحظة بلحظة كل مسار العملية الانتخابية" مثمنا بالمناسبة جهود الدولة في توفير كل الوسائل والظروف لإنجاح هذا الموعد الانتخابي.

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الاستفتاء حول تعديل الدستور: انطلاقة لبناء "جمهورية جديدة متأصلة بقيم أول نوفمبر" (فنيش)
  أدرج يـوم : الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 11:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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