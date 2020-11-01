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تعديل الدستور: بإمكان الناخبين الاستفتاء عبر المكاتب المسجلين بها بعد إثبات هويتهم

  أدرج يـوم : الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 11:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات
تعديل الدستور: بإمكان الناخبين الاستفتاء عبر المكاتب المسجلين بها بعد إثبات هويتهم

الجزائر - أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أنه بإمكان الناخبين ممارسة حقهم الانتخابي في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور عبر مكاتب التصويت المسجلين بها، و ذلك من خلال تقديم وثيقة تثبت هويتهم، حسب ما أفاد به، اليوم الأحد، بيان لهذه الهيئة.

كما يمكن للناخبين التعرف على المراكز المسجلين بها عبر الرابط الذي خصص لهذا الغرض على الموقع الالكتروني للسلطة (https://services.ina-elections.dz/orientation ).

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وجاء في البيان:" تعلم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الناخبين أنه بإمكانهم ممارسة حقهم الانتخابي بمناسبة الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور اليوم 1 نوفمبر 2020، عبر مكاتب التصويت المسجلين بهم من خلال تقديم وثيقة إثبات هويتهم (بطاقة التعريف الوطني أو رخصة سياقة أو جواز سفر) مرفقة ببطاقة الناخب إن توفرت".

وأضاف المصدر ذاته، أنه "بغية التعرف على مركز و مكتب التصويت المسجل به، يمكن للناخب التحقق من تسجيل اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة ببلديته من خلال الولوج إلى المنصة الالكترونية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "أين أنتخب" عبر الرابط المذكور.

آخر تعديل على الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 11:52
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تعديل الدستور: بإمكان الناخبين الاستفتاء عبر المكاتب المسجلين بها بعد إثبات هويتهم
  أدرج يـوم : الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 11:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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