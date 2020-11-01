ذكرى اندلاع الثورة التحريرية: شنقريحة يترأس حفل استقبال

الجزائر - أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، مساء اليوم السبت، بالنادي الوطني للجيش بني مسوس (الجزائر العاصمة) تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني،على حفل أقيم على شرف اطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين و المتقاعدين وبحضور عدد من المسؤولين السامين في الدولة ،بمناسبة إحياء الذكرى ال66 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة .

وحضر هذا الحفل الذي يندرج في اطار التقاليد العريقة للجيش الوطني الشعبي التي ترمي الى تثمين مختلف محطاتنا التاريخية الخالدة وتخليدا لأرواح الشهداء الأمجاد ، رئيس مجلس الامة بالنيابة ورئيس المجلس الشعبي الوطني وكذا رئيس المجلس الدستوري ، الى جانب الوزير الأول وأعضاء من الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية ، بالإضافة الى وسيط الجمهورية و رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكذا رئيس المجلس الأعلى للغة العربية ،والأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية وكذا مجاهدين وشخصيات وطنية .

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وخلال هذا الحفل استمع الحضور الى النشيد الوطني من تأدية الفرقة الموسيقية للحرس الجمهوري ليشاهدوا بعدها فيلم وثائقي بعنوان "رجال بحجم وطن" من انتاج مديرية الايصال والاعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي، كما تم زيارة معرض للصور يسرد مختلف المراحل التي قطعتها الثورة التحريرية المجيدة منذ اندلاعها في الفاتح من نوفمبر 1954 الى غاية الاستقلال في 5 جويلية 1962 .

واختتم هذا الحفل بعرض شيقة للألعاب النارية تخليدا لهذه المناسبة.