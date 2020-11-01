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مشروع تعديل الدستور: رهان المشاركة الشعبية من إبراز اهتمامات الصحافة الوطنية

  أدرج يـوم : الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 08:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات
مشروع تعديل الدستور: رهان المشاركة الشعبية من إبراز اهتمامات الصحافة الوطنية

الجزائر - ركزت الصحف اليومية الوطنية الصادرة الاحد اهتمامها على رهان المشاركة في استفتاء اليوم على مشروع تعديل  الدستور الذي يتزامن و ذكرى ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي و كذا رسالة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي وجهها الى الشعب الجزائري عشية  هذين الموعدين التاريخي و الانتخابي.  

وفي هذا الصدد كتبت  جريدة "الشروق"  في صدر الصفحة الاولى "روح نوفمبر تعود" مذكرة بان ازيد من 24 مليون ناخب مدعوون اليوم للإدلاء بصوتهم في مشروع تعديل الدستور الذي اقترحه الرئيس عبد المجيد تبون لتأطير المرحلة المقبلة بشعار "نوفمبر 1954: التحرير...نوفمبر 2020: التغيير".

كما تناولت اليومية تصريحات رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي الذي اكد انه تم تنظيم  قرابة 2000 لقاء و تجمع خلال الحملة الاستفتائية لمشروع تعديل الدستور.

من جهتها تناولت  جريدة الشعب رسالة رئيس الجمهورية عبد المجيد بمناسبة الذكرى الـ 66 لاندلاع  الثورة التحريرية التي اكد فيها "بأن الشعب الجزائري سيكون مرة أخرى على موعد مع التاريخ من أجل التغيير الحقيقي المنشود غدا الأحد أول نوفمبر من خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور".

كما كشفت اليومية ان الاستفتاء على مشروع الدستور هو"ثاني موعد انتخابي تنظمه الجزائر في ضرف 11 شهرا" في اطار  ضوابط قانونية جديدة.

بدورها قالت جريدة الخبر ان "السلطة تعول على تأييد الجزائريين مشروع تعديل  الدستور الذي تقدم به الرئيس عبد المجيد تبون" في اطار التعهدات التي اعلنها في برنامجه الانتخابي  لإعادة بناء نظام جديد.

أما جريدة  "لوريزون" الناطقة بالفرنسية فقد كتبت في صفحتها الاولي تحت عنوان " اقتراع  من اجل التغيير" مؤكدة ان الاحزاب السياسية و المجتمع المدني مجندين من اجل التحضير وتنظيم موعد الاقتراع. 

من جهتها تطرقت يومية "ليبيرتي" الناطقة بالفرنسية الى رهان المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور الذي "لم يحضى"--حسب المقال- بالحماس و الاهتمام من طرف المواطنين خلال الحملة التحسيسية في بعض ولايات الوطن على غرار قسنطينة و وهران و تيزي وزو.

وأوضحت الجريدة في افتتاحيتها ان "المشاركة في استفتاء تعديل الدستور يعد "مؤشرا لاختبار درجة تأييد الشعب لهذا المشروع".

في نفس السياق تسألت جريدة "لوسوار دالجيري" في مقال بعنوان: "رهانات الاقتراع" الذي يجري في ظرف صحي استثنائي بسبب انتشار فيروس كورونا " كوفيد-19"، و مدى الالتزام بإحترام التدابير الوقائية في ظل ارتفاع  عدد حالات الاصابة  في الجزائر و العالم  مؤخرا.

 

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مشروع تعديل الدستور: رهان المشاركة الشعبية من إبراز اهتمامات الصحافة الوطنية
  أدرج يـوم : الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 08:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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