الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور: افتتاح مكاتب التصويت عبر كامل التراب الوطني

الجزائر - افتتحت على الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد مكاتب التصويت عبر كامل التراب الوطني لاستقبال أزيد من 24 مليون ناخب مدعوين للتصويت في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور.

وينص القانون العضوي رقم 19-08 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أغسطس 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات في مادته ال32 على أن الاقتراع يبدأ على الساعة الثامنة (8) صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة (7) مساء ويدوم الاقتراع، حسب المادة 33، يوما واحدا يحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون.