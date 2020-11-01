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الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور: افتتاح مكاتب التصويت عبر كامل التراب الوطني

  أدرج يـوم : الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 08:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات
الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور: افتتاح مكاتب التصويت عبر كامل التراب الوطني

الجزائر - افتتحت على الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد مكاتب التصويت عبر كامل التراب الوطني لاستقبال أزيد من 24 مليون ناخب مدعوين للتصويت في الاستفتاء على مشروع  تعديل الدستور.

وينص القانون العضوي رقم 19-08 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أغسطس 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات في مادته ال32 على أن الاقتراع يبدأ على الساعة الثامنة (8) صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة (7) مساء ويدوم الاقتراع، حسب المادة 33، يوما واحدا يحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون. 

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وتنص المادة 150 من ذات القانون على أنه "توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين تحمل إحداهما كلمة +نعم+ والأخرى كلمة +لا+"، حيث "يصاغ السؤال المقرر طرحه على الناخبين كما يأتي: هل أنتم موافقون على مشروع تعديل الدستور المطروح عليكم؟"، وتحدد الميزات التقنية لأوراق التصويت عن طريق التنظيم.

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الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور: افتتاح مكاتب التصويت عبر كامل التراب الوطني
  أدرج يـوم : الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 08:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

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