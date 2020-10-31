حضور معتبر في مكاتب الاقتراع بالمملكة المتحدة وايرلندا

لندن - انطلقت عمليات التصويت المتعلقة بالاستفتاء على التعديل الدستوري اليوم السبت في لندن بحضور مُعتبر في الظهيرة.

وتم فتح مكاتب متنقلة في مانشستر وبرمنغهام ودبلن ، حيث يعيش العديد من الرعايا الجزائريين.

و كانت القنصلية العامة قد اعتزمت في البداية فتح مراكز اقتراع في كارديف وغلاسكو وبلفاست، لكن الحجر العام في بلاد الغال وايرلندا الشمالية والإجراءات التي تُقيد التجمعات في اسكتلندا, أجبرت السلطات القنصلية على فتح مكتب ثان في لندن للناخبين في هذه المناطق.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية المتعلقة بأزمة كوفيد -19 لضمان إجراء الاستفتاء في ظروف صحية مرضية.

و حرصت الممثلة المحلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ناريمان قمارة على التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي المعمول به ، ورحبت بالالتزام "الكامل" للرعايا الجزائريين بالتباعد الجسدي و التدابير الوقائية.

واشارت السيدة قمارة الى تجند الطلاب الجزائريين من أجل تشكيل مكاتب الاقتراع.

وأخيرا ، تجدر الإشارة إلى حضور ممثلين عن "منتدى الجزائريين في بريطانيا العظمى" وهو جمعية للمجتمع المدني لمراقبة الاستفتاء.