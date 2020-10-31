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السيد جراد يبعث ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيس التركي إثر الزلزال الذي ضرب بلاده

  أدرج يـوم : السبت, 31 تشرين1/أكتوير 2020 20:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

الجزائر - بعث الوزير الأول، عبد العزيز جراد، يوم السبت، برقية تعزية ومواساة باسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إثر الزلزال الذي آلم الشعب التركي الشقيق في منطقة إزمير وأدى إلى عشرات القتلى وخسائر مادية كبيرة.

وجاء في البرقية: "السيد الرئيس، لقد تلقيت ببالغ التأثر والأسى، نبأ الزلزال الذي آلم الشعب التركي الشقيق في منطقة إزمير، مما أدى إلى عشرات القتلى وخسائر مادية كبيرة".

وأضاف السيد جراد "وبهذه المناسبة الأليمة، اسمحوا لي بأن أعبر لكم باسم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وباسم الشعب والحكومة الجزائريين، بأخلص عبارات العزاء وأعمق المواساة".

"كما أرجو منكم -يضيف الوزير الأول- التكرم بنقل مشاعر تضامننا وتعاطفنا مع الأسر التي آلمتها هذه الكارثة، مشفوعه بتمنياتنا للجرحى بالشفاء العاجل".

وختم السيد جراد البرقية قائلا: "تفضلوا السيد الرئيس بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام".

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السيد جراد يبعث ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيس التركي إثر الزلزال الذي ضرب بلاده
  أدرج يـوم : السبت, 31 تشرين1/أكتوير 2020 20:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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