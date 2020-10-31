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الرئيس تبون يتلقى برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل

  أدرج يـوم : السبت, 31 تشرين1/أكتوير 2020 20:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات
الرئيس تبون يتلقى برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل

الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يخضع حاليا لفحوصات طبية معمقة بأحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة، برقيات اطمئنان و تمنيات بالشفاء العاجل من قبل رؤساء دول شقيقة وصديقة، حسب ما أورده مساء يوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل وردت تباعا من قادة الدول الشقيقة والصديقة:

- أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

- رئيس فيدرالية روسيا، السيد فلاديمير بوتين.

- رئيس الجمهورية التونسية، السيد قيس سعيد.

- رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السيد إبراهيم غالي.

- رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا، السيد فائز السراج.

- رئيس جمهورية البرتغال، السيد مارسيلو ريبيلو دي سوزا" . 

كما تلقى رئيس الجمهورية، يضيف البيان، "برقية مماثلة من قائد القوات الأمريكية لإفريقيا +أفريكوم+، الجنرال ستيفن تاون ساند".

آخر تعديل على السبت, 31 تشرين1/أكتوير 2020 20:43
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الرئيس تبون يتلقى برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل
  أدرج يـوم : السبت, 31 تشرين1/أكتوير 2020 20:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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