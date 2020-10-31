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الاستفتاء على الدستور: ضمان نزاهة وتأمين العملية الاقتراعية بتوظيف "حفاظ الامانة"

  أدرج يـوم : السبت, 31 تشرين1/أكتوير 2020 15:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
الاستفتاء على الدستور: ضمان نزاهة وتأمين العملية الاقتراعية بتوظيف &quot;حفاظ الامانة&quot;

الجزائر - أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، يوم السبت أن الهيئة تسهر على ضمان "نزاهة وتأمين" عملية التصويت على مشروع تعديل الدستور المقررة غدا الاحد بتوظيف 90 ألف مؤطر يحملون صفة "حفاظ أمانة" على مستوى مكاتب الاقتراع من ضمن 438 ألف مؤطر على المستوى الوطني.

وأوضح السيد شرفي في تصريح للصحافة على هامش جولة تفقدية لعدد من مكاتب الاقتراع بالجزائر العاصمة، أنه تم تخصيص 61 الف مكتب للاقتراع على مشروع تعديل الدستور عبر الوطن و438 الف مؤطر من بينهم 90 ألف مكلفون بصفة "حفاظ الأمانة" بمكاتب الاقتراع يسهرون على تأطير العملية الانتخابية و الحفاظ على" سلامة ونزاهة" الاقتراع.

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و حسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فقد تم "توسيع مشاركة +حفاظ الأمانة+ الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 50 سنة، من ذوي المراتب العلمية العليا، لتأمين عملية الاقتراع".

وذكر السيد شرفي بأن السلطة تشرف على تأطير العملية الاقتراعية من بدايتهم الى نهايتها، ماعدا بعض الوظائف اللوجستية التي كلفت بها الادارة.

وبالمناسبة، أكد السيد شرفي أن البطاقية الوطنية الانتخابية التي كانت سابقا لدى وزارة الداخلية،هي حاليا لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تشرف على مراقبتها، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية اذا رغبت في استعمال البطاقية الوطنية تلجأ الى ترخيص من رئيس السلطة الوطنية للانتخابات وهو الامر الذي اعتبره "قفزة نوعية هامة" في بناء الادارة الانتخابية.

آخر تعديل على السبت, 31 تشرين1/أكتوير 2020 16:05
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الاستفتاء على الدستور: ضمان نزاهة وتأمين العملية الاقتراعية بتوظيف "حفاظ الامانة"
  أدرج يـوم : السبت, 31 تشرين1/أكتوير 2020 15:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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