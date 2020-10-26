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السيد شنين يشارك من 1 الى 4 نوفمبر في أشغال المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي 

  أدرج يـوم : السبت, 31 تشرين1/أكتوير 2020 14:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
السيد شنين يشارك من 1 الى 4 نوفمبر في أشغال المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي 

الجزائر - يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني ،السيد سليمان شنين، ابتداء من غد الأحد و الى غاية 4 نوفمبر القادم، في أشغال الدورة ال206  للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك عبر التواصل المرئي عن بعد، حسب ما أفاد بيان للمجلس اليوم السبت.

وأوضح ذات البيان أن جدول أعمال الدورة تتضمن دراسة 12 نقطة تتعلق بقضايا نظامية وانتخابية ومالية للاتحاد إلى جانب قضايا سياسية.

للإشارة فان النائب نادية لعبيدي سترافق رئيس المجلس خلال هذه الاشغال.

آخر تعديل على السبت, 31 تشرين1/أكتوير 2020 14:56
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السيد شنين يشارك من 1 الى 4 نوفمبر في أشغال المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي 
  أدرج يـوم : السبت, 31 تشرين1/أكتوير 2020 14:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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