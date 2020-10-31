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إفتتاح مكاتب التصويت عبر عدد من المراكز الانتخابية بالدوائر الدبلوماسية و القنصلية بالخارج

  أدرج يـوم : السبت, 31 تشرين1/أكتوير 2020 14:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
إفتتاح مكاتب التصويت عبر عدد من المراكز الانتخابية بالدوائر الدبلوماسية و القنصلية بالخارج

الجزائر - إفتتحت مكاتب التصويت للاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور ليوم أول نوفمبر 2020 عبر المراكز الانتخابية التابعة للدوائر الدبلوماسية و القنصلية بالخارج بكل من الامارات العربية المتحدة، العراق، سوريا، السعودية، الكويت، قطر، مصر، البحرين، سلطنة عمان، روسيا، النيجر و المكسيك، حسبما ذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها اليوم الجمعة.

و تتواصل عملية الاستفتاء في المكاتب المتنقلة بالجنوب في كل  من ولايات ادرار، الاغواط، بشار، تمنراست، ورقلة، ايليزي، تندوف، الوادي و النعامة  .

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إفتتاح مكاتب التصويت عبر عدد من المراكز الانتخابية بالدوائر الدبلوماسية و القنصلية بالخارج
  أدرج يـوم : السبت, 31 تشرين1/أكتوير 2020 14:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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