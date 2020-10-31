الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور: كل الاجراءات الصحية والوقائية متوفرة في مكاتب الاقتراع -

مستغانم: وضع حد لنشاط عصابة تقف وراء تخريب الشبكات الكهربائية وسرقة الأسلاك النحاسية -

السيد شنين يشارك من 1 الى 4 نوفمبر في أشغال المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي -

انطلاق الاستفتاء بمكاتب متنقلة بمناطق نائية بالأغواط وبشار وأدرار -

إفتتاح مكاتب التصويت عبر عدد من المراكز الانتخابية بالدوائر الدبلوماسية و القنصلية بالخارج -

كوفيد-19: الإصابات على مستوى العالم تتخطى حاجز الـ45 مليون حالة -

كوت ديفوار: الناخبون يصوتون غدا لاختيار رئيس جديد للبلاد -

الجزائر تدين العمل الإرهابي الذي استهدف مكان عبادة بمدينة نيس الفرنسية -

فتح الوكالات الرئيسية لاتصالات الجزائر يوم الفاتح نوفمبر -

غرداية: ثلاثة قتلى وخمسة جرحى في حادث مرور جنوب مدينة المنيعة -

ثورة 1 نوفمبر، ثمرة الحركات الثورية منذ 1830 -

كورونا: 319 إصابة جديدة، 195 حالة شفاء و 7 وفيات -

كرة القدم/زيمبابوي: قائمة مؤقتة ب 24 لاعبا للمواجهة المزدوجة أمام الجزائر -

تسجيل عدة جرحى في انفجار للغاز بالمدية -

ثورة الفاتح نوفمبر 1954، اهانة لفرنسا المتجبرة -

الرابطة الأولى لكرة القدم: يمكن للبطولة أن تنطلق ولكن بمراعاة شروط محددة -

البوليساريو: أي تراجع عن استفتاء تقرير المصير يسقط تلقائيا وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع -

مصلحة الإعلام للولاية التاريخية الثالثة، الاتصال كدعم للثورة -

كرة القدم: طاقم التحكيم الجزائري المتواجد في حجر صحي بمصر، في صحة جيدة -