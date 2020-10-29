استفتاء حول تعديل الدستور: البرلمان العربي يشيد ب"المحطة الحاسمة" التي تحضر لها الجزائر

الجزائر - أشاد البرلمان العربي يوم الخميس بالقاهرة ب"المحطة الحاسمة" التي تحضر لها الجزائر لتنظيم استفتاء على مشروع تعديل الدستور يتضمن تعديلات تساهم في تجسيد طموحات الشعب التي عبر عنها في حراك التزم بسلميته منذ انطلاقه.

وأكد البرلمان العربي في بيان اعتمده خلال اشغال الجلسة الأولى للفصل التشريعي الثالث بخصوص المشهد السياسي الذي تعرفه الجزائر وذلك عشية الاستفتاء المرتقب على مشروع تعديل الدستور يوم الفاتح من نوفمبر -أنه"يتابع باهتمام بالغ وتيرة الإصلاحات العميقة المنتهجة في الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون" منوها ب"المسار الديمقراطي الذي تعتمده الدولة الجزائرية من أجل استكمال بناء جزائر جديدة أساسها العدالة والتنمية والحريات وترسيخ دولة الحق والقانون".

وفي هذا السياق أشاد البرلمان العربي "بالمحطة الحاسمة التي تحضر لها الجزائر من خلال تنظيم استفتاء شعبي على مشروع دستور جديد في صورة مشرفة للالتزام الصادق تجاه الشعب، يتضمن تعديلات تساهم في تجسيد طموحاته التي عبر عنها في حراك شعبي التزم بسلميته منذ انطلاقه، فكان فيه داعيا للتغيير داعما لأمن واستقرار وطنه، متحلياً بالوعي والرقي وروح المواطنة ".

وأعرب البرلمان العربي، من موقعه كهيئة جامعة لممثلي الشعوب العربية، عن تحيته لكل "مبادرة تلتزم بالتشاور والحوار وإشراك الشعوب في رسم معالم مستقبلها".

و ثمن في هذا الاطار "النهج الديمقراطي الذي تبنته الجزائر من خلال عقد مشاورات واسعة حول هذا المشروع مع القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني في البلاد، و طرحه على غرفتي البرلمان الذي ناقش وأثرى نص مسودة الدستور في وفاق وانسجام ومسؤولية، فصادق عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي يومي 10 و12 سبتمبر الماضي ثم إحالته على استفتاء يبدي فيه الشعب رأيه بكل حرية وديمقراطية وسيادة في الفاتح من نوفمبر المتزامن و الذكرى ال 66 لاندلاع ثورة الجزائر المجيدة عام 1954 ".

وفي ختام بيانه هنأ البرلمان العربي الجزائر بهاتين المناسبتين العظيمتين مثمنا الاختيار "الحكيم لهذه الازدواجية التاريخية تحت شعار رمزي مهيب "نوفمبر التحرير، نوفمبر التغيير"، إذ يشترك الحدثان في قيم السيادة و الوحدة والشجاعة و يدعو كافة الشعب الجزائري إلى "كسب الرهان وممارسة دوره في تجسيد التغيير الذي ينشده، وذلك من خلال مشاركة قوية في هذا الاستفتاء الشعبي الهام، التزاما تجاه وطنه ومساهمة منه في وضع أساس بناء جمهورية الجزائر الجديدة التي تزدهر بكافة أبنائها."