السيدة بن فريحة تدعو إلى التصويت من أجل "جزائر جديدة تستجيب لتطلعات الشهداء و الشعب"

الطارف - دعت وزيرة التكوين و التعليم المهنيين هيام بن فريحة يوم الأربعاء من ولاية الطارف، المواطنين إلى التصويت ب"نعم" على مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل و المساهمة في "بناء جزائر جديدة تستجيب لتطلعات شهداء ثورة التحرير المجيدة و الشعب".

و في كلمتها أمام ممثلي فعاليات المجتمع المدني و الحركة الجمعوية خلال لقاء احتضنته جامعة الشاذلي بن جديد على هامش زيارة عمل و تفقد إلى هذه الولاية أكدت السيدة بن فريحة أن "مشروع تعديل الدستور يمكن من تجسيد تطلعات الشباب و سيشكل استجابة لآمال شهدائنا الأبرار".

و بعد أن حثت الشباب على رفع التحديات من خلال أداء واجبهم الانتخابي سلطت السيدة بن فريحة الضوء على التغييرات التي تم إدراجها ضمن مشروع تعديل الدستور الذي "يضمن استقرار مؤسسات الدولة و يكرس القيم التي يتطلع إليها الشباب".

و علاوة على ذلك شددت الوزيرة على أهمية تجند الجميع من أجل اجتياز هذه الخطوة "المبشرة بعهد جديد هو عهد التنمية المستدامة و المساواة في الفرص و الحقوق مثلما تنص عليه المادتان 61 و 63".

و أضافت الوزيرة أنه "حان الوقت لتدارك التأخر المسجل في مجال التنمية المحلية من خلال بذل مزيد من الجهود من أجل تكفل أفضل بانشغالات المواطنين لاسيما القاطنين بمناطق الظل".

و يتماشى هذا المسعى -حسب ما أردفته الوزيرة- مع تعليمات رئيس الجمهورية بشأن الدفع بالتنمية المحلية بصفة عامة و تحسين ظروف معيشة السكان بهذه المناطق المحرومة بصفة خاصة.

و بعد أن ذكرت في ذات السياق بمختلف الزيارات الميدانية التي قامت بها السلطات المحلية لولاية الطارف لمناطق الظل أوضحت وزيرة التكوين و التعليم المهنيين أن تجسيد سلسلة من عمليات فك العزلة و تحسين ظروف معيشة سكان هذه المناطق تطلبت مبلغ 1 مليار و 900 مليون دج.

و يرتقب تخصيص سلسلة من العمليات المماثلة بأكثر من 7 ملايير دج بهذه الولاية الحدودية, وفقا لما أكدته ذات الوزيرة.

و قبل ذلك أشرفت وزيرة التكوين و التعليم المهنيين التي كانت بمعية والي الطارف حرفوش بن عرعار على عملية تشغيل غاز المدينة لفائدة أكثر من 200 منزل بمنطقة كاف الصابون ببلدية عين الكرمة حيث زارت بالمناسبة معرضا لأعمال قام بإنجازها متربصون بمركز التكوين المهني لاسيما خياطة أقنعة الوقاية و الأعلام و نوهت بالجهود المبذولة في إطار مكافحة تفشي جائحة كوفيد-19.