تيزي وزو: نداء من أجل التصويت بقوة لصالح التعديل الدستوري

تيزي وزو - أطلقت الفيدرالية الوطنية للمجتمع المدني, يوم الأربعاء بتيزي وزو, نداء من اجل "التصويت بقوة" يوم الأحد المقبل, لصالح التعديل الدستوري.

وأبرز المتدخلون خلال لقاء بالمسرح الجهوي "كاتب ياسين", "المكانة الهامة" التي منحتها هذه الوثيقة "للمجتمع المدني كشريك أساسي في تطوير البلاد", من خلال الدعوة إلى "التصويت بقوة" لصالحها.

وفي هذا الإطار، نوه رئيس الفيدرالية, طاهير شيحة, "بالأخذ بعين الاعتبار لعديد المقترحات المنبثقة من المجتمع المدني خلال صياغة مشروع التعديل الدستوري الذي عزز بذالك دور هذا الأخير المجتمع المدني) وكرس مساهمته الفعلية".

واسترسل بالقول أن هذه الوثيقة "ستساهم في أخلقة الممارسة السياسية وضمان استقرار مؤسساتي وسياسي للبلاد وفتح الطريق لإشراك الشباب والمجتمع المدني عموما في تسيير الشؤون العامة".

ومن جهته اعتبر الممثل المحلي للفيدرالية الوطنية للمجتمع المدني, عز الدين حرشاوي, أن "مشروع الدستور الجديد يكرس وحدة الجزائر والشعب الجزائري", مذكرا في السياق ب"التضحيات التي قدمها أجدادنا في كامل ربوع الوطن".

للإشارة كان هذا اللقاء, الذي حضره ممثلون عن المجتمع المدني من عدة ولايات على غرار ايليزي و تمرانست و عين تيموشنت و الجزائر العاصمة, مناسبة للتطرق للعديد من النقاط الايجابية التي حملها مشروع التعديل الدستوري.