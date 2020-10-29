منتدى الجزائر : على المواطنين "قراءة" مشروع التعديل الدستوري والتعبير عن رأيهم بالتصويت

تيزي وزو - دعا رئيس المنظمة الوطنية "منتدى الجزائر", محمد عيادي, يوم الأربعاء المواطنين, لا سيما الشباب, إلى "قراءة" مشروع التعديل الدستوري والتعبير عن رأيهم من خلال الانتخاب يوم أول نوفمبر المقبل.

وفي تدخله خلال لقاء شعبي نشطه بقاعة السينما لمدينة تيزي وزو, دعا السيد عيادي الشباب "المستهدفين بحملة لتشويه مشروع التعديل الدستوري من قبل أطراف تريد حملهم على مقاطعة الاستفتاء", إلى "قراءة" هذه الوثيقة من "اجل تكوين رأيهم الشخصي حول فحواها".

وندد بالمناسبة بكل الذين ينتقدون مشروع التعديل الدستوري ويحاولون التشويش على الجزائريين من خلال "اعتماد تفسيرات خاطئة لبعض نصوص هذه الوثيقة".

وذكر في السياق بالمادة 51 المتعلقة بالحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات, التي تضمنها ذات المشروع, مؤكدا أنها "لا تمس بأي شكل من الأشكال بثبوتية مبدأ "الإسلام دين الدولة", وإنما هي مادة "تضمن ممارسة العبادات في إطار احترام القانون, وإنها تقنن ممارسة المعتقد من اجل وضعها في اطارها القانوني", وفق توضيحات السيد عيادي.

واسترسل بالقول أن "تشويه التعديل الدستوري إنما يرمي إلى حمل الشباب للبقاء على هامش الاستفتاء, في حين أن الوثيقة تولي أهمية خاصة لمشاركة الشباب والمجتمع المدني في بناء الجزائر الجديدة".

وأكد رئيس المنظمة الوطنية "منتدى الجزائر" في هذا الصدد أنه "توجد اليوم إرادة سياسية حقيقية من اجل إشراك الشباب والمجتمع المدني في مسار بناء الجزائر من خلال تفعيل المجلس الاعلى للشباب وإنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني, اللذان من شأنهما السماح للمواطنين بإيصال انشغالاتهم ومقترحاتهم إلى أعلى مستويات السلطة والمتمثلة في رئاسة الجمهورية".

وفي تطرقه لمسالة الهوية, أبرز المتحدث أن "الامازيغية, لغة المجاهدين الأكفاء والشهداء بهذه المنطقة ومناطق أخرى من الوطن الذين ضحوا بأغلى ما لديهم من اجل تحرير البلاد من نير الاستعمار, تعزز الوحدة الوطنية".

وبعد أن أكد أن "المقاطعة ليست الحل", دعا الجزائريين والجزائريات إلى التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم أول نوفمبر المقبل, من اجل "التعبير عن صوتهم فيما يخص هذا التعديل الدستوري والمشاركة في بناء جزائر جديدة تضمن الحريات الأساسية والجماعية وتكرس الديمقراطية التشاركية".