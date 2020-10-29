عزوار : تجسيد مشروع تعديل الدستور "أول محطة في بناء الجزائر الجديدة"

باتنة - إعتبرت وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار يوم الأربعاء بباتنة أن تجسيد مشروع تعديل الدستور "سيشكل أول محطة في بناء الجزائر الجديدة".

وقالت الوزيرة في لقائها مع ممثلي الحركة الجمعوية والمجتمع المدني بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة بعاصمة الولاية في إطار الحملة الاستفتائية: "إن ما بعد استفتاء الفاتح نوفمبر المقبل سيكون عهدا جديدا في جزائر جديدة أمنة ومستقرة وعادلة، جزائر تتكافأ فيها الفرص بين كل أبنائها" .

و اضافت السيدة عزوار: "لا بد علينا من أجل ذلك أن نتجند جميعا لإنجاح هذا الموعد الذي سيشكل الفيصل في ولوج البلاد لهذا العهد, داعية كل الجزائريين والجزائريات ومنهم الشباب خاصة إلى المساهمة في تحقيق هذا المبتغى و أن يكونوا يدا واحدة من أجل بناء جزائر واعدة ومزدهرة".

و قالت كذلك: " ينبغي ونحن على بعد أيام قليلة عن إحياء الذكرى ال 66 لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة وكذا استفتاء الفاتح نوفمبر أن نحافظ على أمانة الشهداء ونصون رسالتهم"، موضحة في هذا السياق أن مشروع تعديل الدستور المعروض للإستفتاء الشعبي "جاء بدسترة واضحة وسابقة لبيان أول نوفمبر 1954".

كما حثت السيدة عزوار المواطنين على "تحكيم العقل و وضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار يوم الإستفتاء" قبل أن تذكر الحضور بأهم ما جاء به مشروع تعديل الدستور ومن ذلك تعزيز استقلالية القضاء والفصل بين السلطات وكذا تعزيز الحريات الفردية والجماعية .

و قد أشرفت وزيرة العلاقات مع البرلمان خلال زيارتها إلى باتنة على حفل تكريم الفائزين في المسابقة الولائية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وحفظ الحديث النبوي الشريف الذي بادرت إليه مديرية الشؤون الدينية والأوقاف و ذلك بالمدرسة القرآنية التابعة لمسجد أول نوفمبر1954 بعاصمة الولاية.