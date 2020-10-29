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زيتوني : مشروع تعديل الدستور يتيح ترسيخ دولة الحق والقانون

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 19:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات

تيارت - أكد الأمين العام للتجمع الوطني للديمقراطي الطيب زيتوني يوم الأربعاء بتيارت أن مشروع تعديل الدستور جاء لترسيخ دولة الحق والقانون.

وأبرز السيد زيتوني خلال تنشيطه لتجمع شعبي بالقاعة المتعددة الرياضات "عبد الله بلعربي" في إطار اليوم الأخير من الحملة الاستفتائية أن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر جاء "لترسيخ قيم دولة الحق والقانون من خلال تحرير العدالة وتحصين المدرسة الجزائرية وبناء الجزائر الجديدة على أسس ومبادئ بيان أول نوفمبر1954".

وأشار ذات المتحدث الى أن التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور يعد "تخليص الشعب من الح?رة ويعبد الطريق لمكافحة الفساد والمفسدين ويرسخ مبادئ الدولة الاجتماعية".

ودعا الطيب زيتوني المواطنين الى التصويت "بنعم" يوم الاستفتاء كون مشروع تعديل الدستور يصون الهوية الوطنية ويكرس مبدأ الديمقراطية التشاركية ويفتح المجال للجميع من أجل المشاركة في الحياة السياسية خاصه الشباب للمساهمة في بناء وطنهم.

وأبرز الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور "هو تكريس لوحدة الجزائر وتلاحم شعبها وتحقيق لازدهارها وإحداث التغيير المنشود".

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زيتوني : مشروع تعديل الدستور يتيح ترسيخ دولة الحق والقانون
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 19:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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