الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور: أقوال منشطي الحملة في يومها ال22 و الأخير

الجزائر - أهم ما جاء من تصريحات وأقوال لشخصيات سياسية, ممثلي الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني التي تولت هذا الأربعاء تنشيط اليوم ال22 و الاخير من الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل:

-رئيس المجلس الدستوري, كمال فنيش, من الجزائر العاصمة: مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر القادم "سيعيد السلطة التأسيسية للشعب" الذي يعتبر مصدر كل السلطات.

-وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر, من جيجل: مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل "وثيقة مصيرية في مسار التأسيس لجزائر جديدة".

-وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود, من اليزي: الفاتح من نوفمبر سيكون "موعدا للإقلاع والبناء الديمقراطي" يترجمه التصويت ب "نعم" على مشروع تعديل الدستور.

-وزير التجارة, كمال رزيق, من الجزائر العاصمة : "التصويت لصالح الدستور الجديد سيؤدي حتما إلى فتح ورشات من أجل تغيير القوانين ولبناء منظومة تجارية قائمة على مبدأ المساواة".

-وزير المناجم,محمد عرقاب, من ميلة: مشروع الدستور الجديد "يدعم الاقتصاد الوطني وكذا المنتوج والمستثمر الجزائري".

- وزير التربية الوطنية, محمد واجعوط, من قالمة: مشروع تعديل الدستور "ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل".

- وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي, الهاشمي جعبوب, بغرداية: مشروع تعديل الدستور "يكرس مبادئ بيان أول نوفمبر".

-وزير الموارد المائية, أرزقى براقى, من عنابة : دسترة مشاركة الشباب في الحياة السياسية ودورهم كقوة فاعلة وسواعد ناشطة تعد قفزة "إقلاع للجزائر الجديدة".

-وزيرة البيئة, نصيرة بن حراث, من سعيدة : مشروع تعديل الدستور "يتضمن آليات تعزيز دور المرأة في المجتمع ومساهمتها في التنمية الشاملة على غرار تطوير الاقتصاد الوطني".

-وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي, محمد حميدو, من النعامة: التصويت بقوة لصالح مشروع تعديل الدستور من أجل "إرساء معالم الجزائر الجديدة وتجسيدا لمبادئ بيان أول نوفمبر 1954 ووفاء لتضحيات الشهداء".

-مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج, نزيه برمضان, من سكيكدة : مشروع تعديل الدستور "جاء بمواد وقوانين لدسترة المجتمع المدني لم تتضمنها الدساتير السابقة بالجزائر".

-الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات, نورية حفصي, من سطيف : "التصويت بقوة لصالح مشروع تعديل الدستور من أجل تعزيز مكاسب المرأة".