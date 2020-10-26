Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور: أقوال منشطي الحملة في يومها ال22 و الأخير

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 19:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات

الجزائر - أهم ما جاء من تصريحات وأقوال لشخصيات سياسية, ممثلي الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني التي تولت هذا الأربعاء تنشيط اليوم ال22 و الاخير من الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل:

 -رئيس المجلس الدستوري, كمال فنيش, من الجزائر العاصمة: مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر القادم "سيعيد السلطة التأسيسية للشعب" الذي يعتبر مصدر كل السلطات.

-وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر, من جيجل: مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل "وثيقة مصيرية في مسار التأسيس لجزائر جديدة".

-وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود, من اليزي: الفاتح من نوفمبر سيكون "موعدا للإقلاع والبناء الديمقراطي" يترجمه التصويت ب "نعم" على مشروع تعديل الدستور.

-وزير التجارة, كمال رزيق, من الجزائر العاصمة : "التصويت لصالح الدستور الجديد سيؤدي حتما إلى فتح ورشات من أجل تغيير القوانين ولبناء منظومة تجارية قائمة على مبدأ المساواة".

-وزير المناجم,محمد عرقاب, من ميلة: مشروع الدستور الجديد "يدعم الاقتصاد الوطني وكذا المنتوج والمستثمر الجزائري".

- وزير التربية الوطنية, محمد واجعوط, من قالمة: مشروع تعديل الدستور "ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل".

- وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي, الهاشمي جعبوب, بغرداية: مشروع تعديل الدستور "يكرس مبادئ بيان أول نوفمبر".

-وزير الموارد المائية, أرزقى براقى, من عنابة : دسترة مشاركة الشباب في الحياة السياسية ودورهم كقوة فاعلة وسواعد ناشطة تعد قفزة "إقلاع للجزائر الجديدة".

-وزيرة البيئة, نصيرة بن حراث, من سعيدة : مشروع تعديل الدستور "يتضمن آليات تعزيز دور المرأة في المجتمع ومساهمتها في التنمية الشاملة على غرار تطوير الاقتصاد الوطني".

-وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي, محمد حميدو, من النعامة: التصويت بقوة لصالح مشروع تعديل الدستور من أجل "إرساء معالم الجزائر الجديدة وتجسيدا لمبادئ بيان أول نوفمبر 1954 ووفاء  لتضحيات الشهداء".

-مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج, نزيه برمضان, من سكيكدة : مشروع تعديل الدستور "جاء بمواد وقوانين لدسترة المجتمع المدني لم تتضمنها الدساتير السابقة بالجزائر".

-الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات, نورية حفصي, من سطيف : "التصويت بقوة لصالح  مشروع تعديل الدستور من أجل تعزيز مكاسب المرأة".

 

كلـمات مفتـاحيــة :
الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور: أقوال منشطي الحملة في يومها ال22 و الأخير
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 19:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.29

البرلمان العربي يشيد ب"المحطة الحاسمة" التي تحضر لها الجزائر من خلال تنظيم استفتاء حول…

20.10.29

الحركة الايطالية للتضامن مع الشعب الصحراوي تعلن تضامنها مع المطالب المشروعة للمتظاهرين في…

20.10.29

تثمين أعمال خاتم الأنبياء والمرسلين محور ندوة بغرداية

20.10.29

الفريق شنقريحة يختتم زياراته التفقدية الى مختلف القوات والنواحي العسكرية

20.10.29

بن دودة: إعداد مخطط دقيق لتفعيل دور الهياكل الثقافية

20.10.29

كورونا : 306 إصابة جديدة، 184 حالة شفاء و 8 وفيات

الأكثــر قـراءة

20.10.26

ضرورة تطبيق المحاسبة التحليلية في المؤسسات لضمان الدخول للسوق الأجنبية

20.10.27

استحداث ديناميكية تنموية كبيرة بمناطق الظل

20.10.27

براقي: ضرورة التشخيص الدقيق لمشاكل التزويد بمياه الشرب بولاية سكيكدة  

20.10.27

ضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل خلق اقتصاد دائري مدر للثروة

20.10.26

عطار: الأمن الطاقوي الوطني مضمون إلى غاية 2040 على الأقل

20.10.27

وهران : تكريم 100 تلميذ متفوق في امتحانات نهاية السنة الدراسية (2019/2020)