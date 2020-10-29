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زرواطي: التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور هو تحصين للجزائر بكل مقوماتها

  أدرج يـوم : الخميس, 29 تشرين1/أكتوير 2020 08:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات

تيارت - أكدت رئيسة تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي يوم الأربعاء بتيارت أن التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور "هو تحصين للجزائر بكل مقوماتها".

وأبرزت السيدة زرواطي خلال تنشيطها لتجمع شعبي في إطار اليوم الأخير من الحملة الاستفتائية أن التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور"هو تحصين للجزائر بكل مقوماتها الدينية والثقافية والتاريخية".

واعتبرت أن مشروع تعديل الدستور "فرصة لمعالجة جراح الجزائريين من الخيبات والنكسات والعثرات التي مروا بها في السنوات الماضية، وعليهم استغلال هذه الفرصة للتصويت لصالح مشروع تعديل الدستور لتحقيق هذا الهدف وبناء جزائر جديدة تسع للجميع".

ودعت  فاطمة الزهراء زرواطي المواطن إلى "تحمل مسؤولياته وتحديد خياراته من أجل المساهمة الفعالة والإيجابية في بناء وطنه في هذه المرحلة المفصلية في تاريخ الجزائر و تحكيم العقل والتصويت لصالح الجزائر والعمل من أجل التوافق".

وأشارت رئيسة تجمع أمل الجزائر إلى رمزية يوم الفاتح نوفمبر موعد إجراء الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور "كتاريخ ملهم ومحقق للتغيير".

آخر تعديل على الخميس, 29 تشرين1/أكتوير 2020 08:51
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زرواطي: التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور هو تحصين للجزائر بكل مقوماتها
  أدرج يـوم : الخميس, 29 تشرين1/أكتوير 2020 08:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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