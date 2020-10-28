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مشروع تعديل الدستور سيتيح تحقيق الإرادة الشعبية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 21:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات

وهران - أكد القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، عبد الرحمن حمزواي يوم الأربعاء بوهران أن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر سيتيح تحقيق الإرادة الشعبية وترسيخ وتعزيز الديمقراطية.

وأبرز السيد حمزاوي لدى إشرافه على منتدى ولائي للمجتمع المدني والشباب حول الدستور بقاعة السينما "المغرب" في إطار اليوم الأخير من الحملة الاستفتائية أن "المبدأ الأساسي الذي اعتمده التعديل الدستوري هو إعطاء الكلمة لإرادة الشعب والتي تكون بترسيخ وتعزيز الديمقراطية".

وأشار الى أن ترسيخ الديمقراطية من خلال النصوص التي جاء بها التعديل الدستوري يأتي من خلال الديمقراطية التمثيلية عبر الأحزاب السياسية وكذا الديمقراطية التشاركية والتي هي من صميم دور المجتمع المدني الذي يعمل على المشاركة الفاعلة في جميع جوانب الحياة العامة.

وذكر نفس المتحدث أن مشروع تعديل الدستور يعزز دور المجتمع المدني في الجزائر الجديدة "سواء كقوة اقتراح أو في كونها جهة رقابية تمثل الرقابة الشعبية على المؤسسات والهيئات للحفاظ على المال العام وللحد من الفساد".

ودعا القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية المواطنين الى التصويت بقوة على مشروع تعديل الدستور الذي اعتبره "الأرضية القانونية الصلبة التي ستنطلق منها ورشات في العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية وغيرها".

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مشروع تعديل الدستور سيتيح تحقيق الإرادة الشعبية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 21:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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