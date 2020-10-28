جعبوب: مشروع تعديل الدستور يكرس مبادئ بيان أول نوفمبر

غرداية - صرح وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي الهاشمي جعبوب يوم الأربعاء بالقرارة و متليلي بولاية غرداية أن مشروع تعديل الدستور المطروح للإستشارة الشعبية يكرس مبادئ بيان أول نوفمبر و يعزز بـ"قوة " الدولة الديمقراطية الإجتماعية في إطار تعاليم الإسلام.

و أوضح الوزير خلال تنشيطه تجمعا شعبيا بحضور ممثلي المجتمع المدني المحلي في إطار الحملة الإستفتائية التي تدرك يومها الأخير أن "هذه الوثيقة الدستورية ذات الطابع الجمهوري تقوي الوحدة الوطنية و السيادة الإقليمية كما تعد ردا واضحا على من يريد زرع الشك ".

و بعد شرحه مختلف مواد هذه الوثيقة الدستورية و التغييرات التي ستحدثها في القوانين ، ذكر الوزير أن "هذا الدستور المعدل يكرس بوضوح أخلقة الحياة السياسية في الجزائر " الجزائر الجديدة".

و أضاف أن بناء الجزائر الجديدة يمر حتما عبر المشاركة " المكثفة " في الإستفتاء و التصويت ب"نعم" ليتم "إحداث تغيير حقيقي و القطيعة الأبدية مع ممارسات الماضي السلبية و التصرفات البيروقراطية البالية و السرقة و الفساد و نهب الثروة الوطنية ".

وتابع بقوله " أن هذه الوثيقة الدستورية الجديدة تمهد لتغيير حقيقي و تستجيب لتطلعات و انشغالات كافة الجزائريين ".

وأكد السيد جعبوب أيضا " أن مشروع تعديل الدستور لا تشوبه أي شكوك بشأن المحافظة على الوحدة الوطنية و السيادة الإقليمية و الطابع الجمهوري لبلدنا".

و أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي في ختام تدخله أن " دائرته الوزارية لا يمكن اختزال مهمتها في إحصائيات البطالة ، و أن هذه الوزارة ملزمة بمكافحة البطالة و إيجاد الآليات التي من شأنها استحداث مناصب الشغل و تشجيع الإستثمار المحدث للثروة ".

و سيعقد السيد الهاشمي جعبوب أمسية اليوم لقاءا مماثلا بمقر ولاية غرداية، كما سيطلع على معرض للأشغال المنجزة في إطار جهاز القرض المصغر.