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وزير منتدب: إرساء ثقافة مجتمعية راقية كفيلة ببناء الجزائر الجديدة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 21:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات

الوادي - دعا الوزير المنتدب لدى وزيرة البيئة مكلف بالبيئة الصحراوية، حمزة أل سيد الشيخ يوم الأربعاء بولاية الوادي إلى "إرساء ثقافة مجتمعية راقية كفيلة ببناء الجزائر الجديدة".

وأبرز الوزير المنتدب في لقاء جمعه بممثلي الجمعيات في إطار الحملة الإستفتائية حول مشروع تعديل الدستور المطروح للإستشارة الشعبية في الفاتح نوفمبر القادم الدور البارز للمجتمع المدني المتمثل في الجمعيات الفاعلة ، ومساهمتها في خدمة الوطن ، ورسالتها المتمثلة في " إرساء وتكريس ثقافة مجتمعية راقية كفيلة ببناء الجزائر الجديدة" .

وفي هذا الصدد حث السيد أل سيد الشيخ ممثلي الجمعيات على حشد الناخبين لإنجاح موعد الإستفتاء على مشروع تعديل الدستور في الفاتح نوفمبر القادم .

وأبرز بالمناسبة خصوصية هذا الموعد الإستفتائي لإقترانه بذكرى عزيزة على الجزائريين ، وهي اندلاع الثورة التحريرية المباركة التي كللت بعد سبعة سنوات ونصف من الكفاح المسلح باستقلال الوطن .

وأشار الوزير المنتدب الى أن هذا الإستفتاء على مشروع الدستور "يأتي بعد حراك مبارك ، وسيضمن للجزائر نهضة جديدة تضعها في مصاف الدول الكبرى" .

وأوضح كذلك أن مشروع تعديل الدستور يولي أهمية للبيئة الصحراوية في كثير من مواده ، حيث يندرج في هذا الإطار إطلاق مسابقة وطنية لأحسن واحة.

وبخصوص الإنشغالات المطروحة من قبل ممثلي الجمعيات ، تعهد السيد حمزة أل سيد الشيخ بدراستها في إطار التكفل الجاد بتطلعات المواطن.

وتفقد الوزير المنتدب مكلف بالبيئة الصحراوية مدرسة إبتدائية بمنطقة الظل "الزوبيديات" ، التي عاين بها مسخن ماء يشتغل بالطاقة الشمسية .

وأشار في هذا الصدد إلى استفادة 14 ولاية جنوبية من 40 سخان مائي موجه إلى مناطق الظل بالمدارس و العيادات الصحية وغيرها من المرافق الخدماتية .

وقبل ذلك أشرف السيد حمزة أل سيد الشيخ بمقر إذاعة الجزائر من الوادي على مراسم الإحتفال بالذكرى أل 58 لإسترجاع السيادة على التلفزيون والإذاعة ، وحضر أيضا حفل تكريم النجباء في شهادة البكالوريا وآخر لتكريم الفائزين في المسابقات الدينية بمناسبة المولد النبوي الشريف .

 

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وزير منتدب: إرساء ثقافة مجتمعية راقية كفيلة ببناء الجزائر الجديدة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 21:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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