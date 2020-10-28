مشروع تعديل الدستور: بكاي يدعو إلى المشاركة بقوة في الإستفتاء من أجل تأسيس جزائر جديدة

الجلفة- دعا الوزير المنتدب لدى وزير التجارة المكلف بالتجارة الخارجية, عيسى بكاي , يوم الأربعاء , بولاية الجلفة , المواطنين إلى للمشاركة بقوة في الإستفتاء والتصويت ب "نعم" بما يسمح للتأسيس لجزائر جديدة.

وأكد السيد بكاي, لدى إشرافه على لقاء تحسيسي للمجتمع المدني في إطار الحملة الإستفتائية لمشروع تعديل الدستور, نظم بقاعة المسرح الجهوي, أن "الناخبين مدعوون لأن يكون صوتهم بنعم على الدستور" مضيفا بأن صوت ب "لا" فله ذلك "لكي لا نتناقض مع أحكام الدستور في حماية الحريات والحقوق", مؤكدا أن "الجزائر تسع الجميع".

وبعد أن ذكر الوزير المنتدب أن مسألة التغيير وتعديل الدستور من التزامات رئيس الجمهورية, أشار إلى أن بعث عجلة التنمية وتعزيز الإنعاش الإقتصادي, يندرج أيضا ضمن تعهداته وإلتزاماته , حيث التكفل به في مختلف القطاعات المحورية.

وأكد أن "كل القطاعات المحورية قدمت برامجها في إطار تجسيد إستراتيجية الإنعاش الاقتصادي التي يندرج ضمن تعهدات رئيس الجمهورية".

وقال في هذا السياق أن "قطاع التجارة الخارجية قدم برنامجه الذي يتمحور على عدة نقاط, لاسيما منها تنظيم وضبط نشاط الإستيراد ومحاولة الرفع من الصادرات من خلال تنويع الاقتصاد ومحاولة تبسيط وتسهيل النشاط التجاري".

وفي حديثه عن الإنعاش الاقتصادي الذي له ارتباط وثيق بالتجارة الخارجية, أكد السيد بكاي أنه "ليس هناك تجارة خارجية إذا لم يكن هناك وجود لاستثمار وإنتاج يضمن تنويع الصادرات".

وأشار إلى دعم دائرته الوزارية للمؤسسات المصدرة لتحسين أدائها من حيث الإنتاج والتسيير لكي تكون مؤسسات قادرة على التنافس والتنافسية في الأسواق العالمية.

وعودة لموضوع الاستفتاء على الدستور المقرر الاحد القادم, والذي يتزامن مع ذكرى اندلاع حرب التحرير الوطني, قال انه "عند التكلم عن هذا الأمر نتكلم عن السلطة الحقيقية و السلطة الفعلية المتمثلة في سلطة الشعب الذي سوف يعبر عن صوته".

واستعرض الوزير المنتدب الخطوط العريضة لهذه الوثيقة, متمنيا أن يكون الفاتح من نوفمبر المقبل عرسا كبيرا للإستفتاء ب"نعم" والمشاركة بقوة, من اجل تجسيد التغيير المنشود والتكفل بانشغالات المواطنين.