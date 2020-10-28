حميدو: ضرورة التصويت بقوة لصالح مشروع تعديل الدستور لإرساء معالم الجزائر الجديدة

النعامة ـ دعا وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي محمد حميدو يوم الأربعاء بمشرية (النعامة) للتصويت بقوة لصالح مشروع تعديل الدستور "من أجل إرساء معالم الجزائر الجديدة وتجسيدا لمبادئ بيان أول نوفمبر 1954 ووفاء لتضحيات الشهداء".

وقال السيد حميدو خلال إشرافه على تجمع بقاعة سينما "الأمل" بمشرية في إطار اليوم الأخير من الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور أن الاستفتاء يشكل "محطة حاسمة في مسار الدولة الجزائرية التي تستمد معالمها من بيان أول نوفمبر 1954".

واعتبر أن "الشعب الجزائري أمام فرصة تاريخية للتصويت لصالح دستور توافقي يستجيب لتطلعات الجزائريين في بناء جزائر متماسكة وقوية ويراعي المصلحة الوطنية ويؤكد على حماية الحقوق والحريات".

وأضاف أن "موعد الحسم قد حان نحو تحقيق التغيير المنشود" متطرقا لمختلف المحاور التي تتضمنها وثيقة الدستور الجديدة "والتي تمثل القانون الأسمى في البلاد".

كما أكد أن ما يتضمنه مشروع تعديل الدستور "يزرع الثقة إزاء مستقبل البلاد ويبعث لأمل في غذ أفضل في كنف دولة تصان فيها الحقوق والحريات وتجسيد فعلي للديمقراطية".

وأبرز السيد حميدو "أهمية وضرورة" التصويت يوم الأحد المقبل "بنعم" على هذا المشروع لأنه "يضمن دسترة المطالب التي خرج من أجلها الحراك الشعبي ويرمي إلى تحقيق تكافؤ الفرص".

ونوه وزير السياحة بدور الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن في الحفاظ على الاستقرار الذي تنعم فيه البلاد والتزامهم بواجبهم المقدس في كل الظروف التي مرت بها البلاد.