وأوضح ذات المصدر أن عملية انتخاب النائب رحمانية, وهو العضو بالبرلمان العربي, تمت خلال الجلسة الإجرائية لانتخاب رئيس البرلمان العربي ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.
انتخاب النائب رحمانية رئيسا للجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي
أدرج يـوم : الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 20:29 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 6 مرات
الجزائر - انتخب النائب يوسف رحمانية عن حزب جبهة التحرير الوطني رئيسا للجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان بالبرلمان العربي, حسب ما افاد به اليوم الاربعاء بيان للمجلس الشعبي الوطني.
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