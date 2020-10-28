بن حراث: تعزيز دور المرأة في التنمية الشاملة في صلب مشروع تعديل الدستور

سعيدة ـ أبرزت وزيرة البيئة السيدة نصيرة بن حراث يوم الأربعاء بسعيدة أن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم يتضمن آليات تعزيز دور المرأة في المجتمع ومساهمتها في التنمية الشاملة على غرار تطوير الاقتصاد الوطني.

وذكرت السيدة بن حراث خلال إشرافها على تجمع شعبي بقاعة المؤتمرات لبلدية سعيدة في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور "أن هذا الأخير أخذ بعين الاعتبار مسألة تعزيز دور المرأة في المجتمع ومساهمتها في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وفي تطوير الاقتصاد الوطني".

و أبرزت الوزيرة أن هذا المشروع "يؤكد على حق المرأة و دورها في المشاركة في الحياة العامة مع الحرص على إزالة كل العقبات التي تحول دون ترقية مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

و في هذا الإطار قالت السيدة بن حراث "أن المرأة الجزائرية لها دور أساسي في بناء المجتمع", لافتة إلى "الدور الهام والفعال الذي لعبته تاريخيا خلال الثورة التحريرية المجيدة وكذا خلال مرحلة ما بعد الاستقلال حيث كان لها مقاما هاما و دورا فعالا لاسيما في إدارة الشؤون الاجتماعية وفي تطوير المهن".

وأضافت "أن دسترة حقوق المرأة من خلال مختلف الآليات هو إنصاف واعتراف بدورها" , مشيرة إلى أن "هذه الخطوة المهمة ستتيح للمرأة في الجزائر فرص أكبر في تقلد المسؤوليات والمساهمة الفعلية في تطوير الاقتصاد الوطني".

وأشارت أيضا إلى "أن نشر وترسيخ ثقافة الاحترام والتقدير اتجاه المرأة في المجتمع من خلال تجريم كل أشكال العنف ضدها سيمكن من بناء مجتمع متماسك ومتكامل يرتكز على القيم و المبادئ والأخلاق".

و حثت الوزيرة النساء والشباب على الانخراط بكل قوة في مختلف المبادرات التي من شأنها الدفع بعجلة تنمية البلاد وتمكين هاتين الشريحتين من المجتمع من المناخ الملائم للابداع وتفجير الطاقات.

وفي ختام كلمتها دعت الوزيرة إلى التصويت بقوة لصالح مشروع تعديل الدستور "الذي سيؤسس لعهد جديد".