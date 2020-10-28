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نقل الرئيس تبون الى ألمانيا لإجراء "فحوصات طبية معمقة"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 19:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
نقل الرئيس تبون الى ألمانيا لإجراء &quot;فحوصات طبية معمقة&quot;

الجزائر - تم مساء اليوم الأربعاء نقل رئيس الجمهورية, السيد عبد الـمجيد تبون, إلى ألمانيا لإجراء "فحوصات طبية معمقة" وذلك "بناء على توصية الطاقم الطبي", حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تم مساء اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020, نقل رئيس الجمهورية, السيد عبد الـمجيد تبون, إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية معمقة, وذلك بناء على توصية الطاقم الطبي".

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آخر تعديل على الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 19:51
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نقل الرئيس تبون الى ألمانيا لإجراء "فحوصات طبية معمقة"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 19:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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