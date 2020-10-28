وجاء في البيان: "تم مساء اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020, نقل رئيس الجمهورية, السيد عبد الـمجيد تبون, إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية معمقة, وذلك بناء على توصية الطاقم الطبي".
نقل الرئيس تبون الى ألمانيا لإجراء "فحوصات طبية معمقة"
أدرج يـوم : الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 19:37 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 7 مرات
الجزائر - تم مساء اليوم الأربعاء نقل رئيس الجمهورية, السيد عبد الـمجيد تبون, إلى ألمانيا لإجراء "فحوصات طبية معمقة" وذلك "بناء على توصية الطاقم الطبي", حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
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