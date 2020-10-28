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مجلس قضاء الجزائر: انطلاق جلسة الاستئناف في قضية محيي الدين طحكوت

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 19:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات

الجزائر - انطلقت يوم الأربعاء بمجلس قضاء العاصمة جلسة الاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر في حق رجل الأعمال محي الدين طحكوت وعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين بتهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال الوظيفة.

وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد قد أدانت المتهم الرئيسي طحكوت ب 16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج.

كما تمت إدانة كل من طحكوت رشيد وطحكوت حميد وطحكوت بلال ب7 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 8 ملايين دج, بينما أدين ناصر طحكوت ب 3 سنوات سجنا وغرامة ب 8 ملايين دج.

و قضت المحكمة أيضا بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها, بالإضافة الى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.

كما أدانت المحكمة في نفس القضية الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب500 ألف دج لكل منهما, فيما أدين وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب, المتواجد في حالة فرار, ب 20 سنة حبسا نافذا ومليوني (2) دج.

وقضت المحكمة كذلك بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي و والي سكيكدة السابق فوزي بلحسين بعامين حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا لوزير الاشغال العمومية الاسبق عمار غول, بينما تمت تبرئة الوزير الاسبق للنقل والاشغال العمومية عبد الغني زعلان من التهم الموجهة اليه.

وأصدرت المحكمة في نفس القضية قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 مليار دج.

مجلس قضاء الجزائر: انطلاق جلسة الاستئناف في قضية محيي الدين طحكوت
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 19:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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