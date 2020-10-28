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توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية ببرج بوعريريج وتيبازة وتدمير مخبأ بميلة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 14:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية ببرج بوعريريج وتيبازة وتدمير مخبأ بميلة

الجزائر - تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 أكتوبر الجاري، من توقيف عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بكل من برج بوعريريج وتيبازة، فيما تم كشف وتدمير مخبأ يحوي كمية من الذخيرة بميلة، حسب حصيلة نشرتها يوم الثلاثاء، وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في سياق العمليات المتواصلة الهادفة إلى مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 أكتوبر 2020، عمليات عديدة أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني".

ففي إطار مكافحة الإرهاب، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بكل من برج بوعريريج وتيبازة، فيما تم كشف وتدمير مخبأ يحوي (96) طلقة من مختلف العيارات ومخزن ذخيرة ومقبض خاص ببندقية صيد وأغراض أخرى خلال عملية بحث وتفتيش بميلة".

أما في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود وحراس السواحل ومصالح الأمن الوطني والجمارك (23) تاجر مخدرات وضبطت كميات ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ(26) قنطار و(13،5) كيلوغرام خلال عمليات متفرقة".

كما أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي "(03) تجار مخدرات وحجزت (15) قنطار و(23) كيلوغرام من الكيف المعالج في عمليات منفصلة ببشار، في حين أوقفت مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع حراس الحدود ومصالح الجمارك بالنعامة (04) تجار مخدرات آخرين وضبطت كمية أخرى من الكيف المعالج تُقدر بـ(09) قناطير و(11) كيلوغرام".

وفي نفس السياق، "تم توقيف (16) تاجر مخدرات وحجز (179،5) كيلوغرام من الكيف المعالج و(39844) قرص مهلوس و(08) مركبات في عمليات أخرى متفرقة بكل من الوادي وتلمسان وعين تموشنت وتلمسان ووهران وباتنة وورقلة وتبسة وأم البواقي".

من جهة أخرى، أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي "بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وتندوف وجانت، (42) شخصا وحجزت (23) مركبة و(73) مولدا كهربائيا و(49) مطرقة ضغط و(107) كيس من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير وأغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى (6،545) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب".

فيما أوقفت مصالح الدرك الوطني "(42) شخصا وحجزت (21) بندقية صيد و(4019) خرطوشة خاصة ببنادق الصيد و(138474) وحدة من الألعاب النارية و(40308) وحدة من مختلف المشروبات و(4860) حزمة من مادة التبغ و(17) مركبة، وهذا خلال عديد العمليات المتفرقة بكل من بكل من سطيف وخنشلة وتبسة وقسنطينة وبجاية والمسيلة وتيزي وزو و ورقلة ومستغانم وسعيدة والأغواط والوادي وإن أمناس".

كما تم "إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ (9821) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار".

وفي سياق آخر، تمكن حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني من "إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ (65) شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية وقوارب تقليدية الصنع بكل من الجزائر وعنابة وسكيكدة والطارف وتلمسان، فيما تم توقيف (80) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من إليزي وتلمسان وبشار وعين قزام والنعامة وورقلة والوادي وتبسة وعين تموشنت".

آخر تعديل على الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 16:47
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توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية ببرج بوعريريج وتيبازة وتدمير مخبأ بميلة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 14:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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