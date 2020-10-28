الثورة التحريرية تمثل المنطلق لتأسيس الدولة الحديثة

الجزائر - أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة أن الذكرى ال66 لاندلاع الثورة التحريرية تمثل للشعب الجزائري "المنطلق لتأسيس الدولة الجزائرية الحديثة و اعتزازه بهويته ودولته".

وأوضح السيد شنين بمناسبة وقفة احتفالية مخلدة لذكرى ثورة أول نوفمبر بمقر المجلس الشعبي الوطني أن الشعب الجزائري "كان دائما يرفض الهيمنة على بلاده وحريصا على استقلالها ومحافظا على هويته المتمثلة في الاسلام والعربية والامازيغية وما زال متمسكا بهذه المكونات".

وفي سياق أخر و في حديثه عن من "يتطاولون" على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني "فليخسأ هؤلاء المتطاولون فهم لا يعرفون مدى تمسك الشعب الجزائري بنبيه و بانتمائه الى الدين الاسلامي الحنيف الذي جاء به".

وبشأن الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور الذي سيجرى أول نوفمبر القادم أعتبر السيد شنين ذلك "محطة ليبقى الشعب الجزائري موحدا" مشيرا الى أن تضحيات الشعب الجزائري "لا يمكن أن تذهب سدى، ولا يتساهل مع الذين يريدون للجزائر الشر".

للإشارة فقد تم بهذه المناسبة تنظيم معرض لصور قادة الثورة التحريرية والشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استقلال الجزائر، الى جانب المجازر التي أرتكبها الجيش الاستعماري في حق المواطنين الجزائريين العزل بدون شفقة ولا رحمة لاسيما مجازر 8 ماي 1945 بكل من سطيف وقالمة وخراطة.

وتم أيضا عرض كتب تطرقت الى مختلف مراحل الثورة التحريرية بداية من 1830 الى غاية الاستقلال الجزائر.