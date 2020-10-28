Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

 بن بعيبش يرافع من أجل تغليب المصلحة الوطنية يوم الاستفتاء

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 13:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات

باتنة - رافع رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، اليوم الثلاثاء من ولاية باتنة من أجل تغليب المصلحة الوطنية يوم الفاتح من نوفمبر المقبل، موعد الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور.

وقال السيد بن بعيبش في تجمع شعبي نشطه بالمركز الثقافي بمدينة عين التوتة لحساب الحملة الإستفتائية: "إن التصويت بنعم على مشروع تعديل الدستور هو اختيار من أجل الجزائر وفيه مصلحة للبلاد وللجزائريين ستتحقق من خلاله القطيعة النهائية مع الممارسات السابقة".

وإعتبر رئيس حزب الفجر الجديد أن تزكية هذا المشروع من طرف الشعب "سيعزز الشرعية وسيعطي القوة اللازمة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ليواصل برنامجه الإصلاحي ومحاربة كل أشكال الفساد"، داعيا بالمناسبة المواطنين إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الإستفتاء وعدم تفويت هذه الفرصة ومواصلة المسيرة من أجل بناء الجزائر بمؤسسات قوية والمحافظة على المكاسب التي تحققت والمضي إلى الأمام على حد تعبيره.

وحث السيد بن بعيبش الحضور على الإنخراط في عملية التحسيس و الإقناع لإنجاح هذا الموعد الذي وصفه بـ"الفاصل" بالنسبة للبلاد لأن التزكية الشعبية لهذه الوثيقة ستنقل --حسبه-- الجزائر إلى بر الأمان وتجنبها الرجوع إلى ما قبل 22 فبراير  2019 على حد قوله.

كلـمات مفتـاحيــة :
 بن بعيبش يرافع من أجل تغليب المصلحة الوطنية يوم الاستفتاء
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 13:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.28

توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية ببرج بوعريريج وتيبازة وتدمير مخبأ بميلة

20.10.28

مشروع تعديل الدستور "وثيقة مصيرية في مسار التأسيس لجزائر جديدة"

20.10.28

محاضرات حول مفهوم "القابلية للاستعمار" في فكر مالك بن نبي

20.10.28

بن حراث: ما تضمنه مشروع تعديل الدستور لحماية البيئة يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة

20.10.28

 بن بعيبش يرافع من أجل تغليب المصلحة الوطنية يوم الاستفتاء

20.10.28

مشروع تعديل الدستور: حجر الزاوية لبناء دولة عصرية

الأكثــر قـراءة

20.10.26

ضرورة تطبيق المحاسبة التحليلية في المؤسسات لضمان الدخول للسوق الأجنبية

20.10.26

الوزير الأول يشرف على تكريم المتفوقين الأوائل في بكالوريا 2020

20.10.27

استحداث ديناميكية تنموية كبيرة بمناطق الظل

20.10.26

عطار: الأمن الطاقوي الوطني مضمون إلى غاية 2040 على الأقل

20.10.27

براقي: ضرورة التشخيص الدقيق لمشاكل التزويد بمياه الشرب بولاية سكيكدة  

20.10.26

تيسمسيلت : تحديد هوية منتحل هوية إطار سام برئاسة الجمهورية (وكيل الجمهورية)