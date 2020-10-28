إقرار إستقلالية العدالة في مشروع تعديل الدستور "يمنح المواطن الثقة في سلطته" (وزيرة)

بسكرة - إعتبرت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة أزوار، اليوم الثلاثاء ببسكرة أن إقرار استقلالية العدالة في مشروع التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي يوم الفاتح من نوفمبر المقبل "يمنح الثقة للمواطن في سلطته" .

وأوضحت السيدة أزوار في لقاء مع فعاليات المجتمع المدني بقاعة المحاضرات بمركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة بعاصمة الولاية أن إعطاء السلطة القضائية وزنها الحقيقي والمنوط بها في مشروع تعديل الدستور "سيعمل على ضمان التواجد الحازم لدولة لا يسمو فيها إلا سلطان القانون مما يساهم في تعزيز دولة الحق" .

وأضافت أن "استقلالية القضاء تمكنه من النطق بالأحكام بضمير وارتياح طبقا للقانون مما يجعل المواطن يشعر بالثقة في سلطته و إمكانية إيصال صوته بكل طمأنينة دون ظلم أو خوف".

وأشارت إلى أن "إنشاء المحكمة الدستورية بدل المجلس الدستوري يجسد المراقبة القانونية القضائية في النزاعات التي نشب بين المؤسسات الدستورية والدولة فضلا عن مراقبة مطابقة القوانين للاتفاقات الدولية".

وشددت وزيرة العلاقات مع البرلمان على "أهمية نكران الذات وتغليب المصلحة العليا للبلاد في كل المحطات الوطنية"، مؤكدة على تعزيز "الرابطة الوطنية وتفعيل دورها داخليا وخارجيا لتحمل مسؤولية تسيير الحياة العامة".

ودعت الوزيرة الشباب الذين هم بناة الجزائر وصمام أمان وحدتها إلى أن يبرهنوا على قدرتهم في رفع التحدي و الانخراط في الحياة السياسية .

وكانت الوزيرة قد استهلت زيارتها بالوقوف على مدى التكفل بالطفولة المسعفة بالمركز المخصص لها بعاصمة الولاية قبل أن تشرف على إعطاء إشارة تشغيل الربط بشبكة الغاز الطبيعي لفائدة 25 وحدة سكنية بمنطقة سيدي خليل ببلدية شتمة.