استعداد التلفزيون الجزائري لإطلاق قناة "الذاكرة" شهر نوفمبر المقبل

الجزائر - أعلن المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون، أحمد بن صبان، يوم الأربعاء بالعاصمة، عن استعداد المؤسسة لإطلاق "قناة الذاكرة" شهر نوفمبر المقبل ستعنى بتاريخ الجزائر وإبراز ثرائه وعمقه.

وقال بن صبان، في كلمة ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى ال 58 لبسط السيادة الوطنية على مؤسسة الإذاعة و التلفزيون ومؤسسة البث الإذاعي و التلفزي في 28 أكتوبر 1962، تحت شعار "هنا صوت الجزائر ومن الجزائر"، إنه بعد نجاح التلفزيون الجزائري في إطلاق قناتي "المعرفة" و "القناة السادسة" وتحويل "الثالثة" إلى قناة إخبارية في ظرف وجيز "اقترب موعد إطلاق "قناة الذاكرة" مع حلول شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح المدير أن هذه القناة تأتي كتجسيد لتصور رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي قال بأن "الذي لا يعرف تاريخ الجزائر لا يمكن أن يتأثر للصور الإعلامية المشوهة التي تطلقها بعض المواقع"، وأنه "آن الأوان لمنح الشباب الجزائري قناة تعنى بذاكرته".

وستشكل هذه القناة - يضيف بن صبان- "تحديا جديدا" في مسار الجهود المبذولة من قبل مؤسسة التلفزيون في مجال "تحسين أدائها المهني".

إقرأ أيضا: مشروع تعديل الدستور لم يترك مجالا للتشكيك في أساسيات الهوية الوطنية

وأكد ذات المسؤول بالمناسبة أن بث هذه القنوات سينتقل "قريبا" من تقنية البث SD إلى تقنية البث العالي الجودة HD و ذلك فور الانتهاء من الاجراءات الإدارية و التقنية اللازمة لهذه المرحلة.

واعتبر مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف والذاكرة، عبد المجيد شيخي، في تصريح لوأج أن القصد من إنشاء قناة "الذاكرة" - التي ستطلق قريبا وكما حددها رئيس الجمهورية - هو "إعادة تكوين المواطن الصالح و الواعي بقيمته التاريخية و بتجسيد آمال شعبه ومواصلة رسالة الشهداء".

كما أشار إلى أن "الحاجة" اليوم إلى مثل هذه القناة تكمن في "توفير وسيلة مرجعية يستدل بها المواطن الجزائري ليوجه خطاه ويخدم بلده" وذلك وسط –يردف بالقول- "عالم متقلب يكون فيه الانسان مذبذب مع كثرة المعلومات النابعة من إعلام موجه ومشوه".

وفي كلمة مدير إذاعة القرآن الكريم، عيسى حمدي، ألقاها نيابة عن المدير العام للإذاعة الجزائرية جمال سنحضري، قال أن الإذاعة الوطنية رافقت ورشات التنمية في البلاد منذ السنوات الاولى للاستقلال، و "عاشت مختلف التحولات التي عرفها المجتمع الجزائري".

وقد شهدت هذه الاحتفالية وضع إكليل من الزهور وتلاوة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الثورة من الإعلاميين وضحايا الواجب الوطني من الصحفيين و العاملين بالمؤسستين ناهيك عن تكريم إطارات و صحافيين وتقنيين من قبل عدد من المسؤولين منهم الامين العام لوزارة الاتصال ممثلا عن وزير الاتصال و الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر و مدير وكالة الانباء الجزائرية و مدراء محطات إذاعية.