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بكالوريا 2020: الفريق شنقريحة يترأس مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 12:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
بكالوريا 2020: الفريق شنقريحة يترأس مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين

الجزائر - ترأس رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادة البكالوريا، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "عقب النتائج الممتازة التي حققها أشبال وشبلات الأمة في شهادة البكالوريا، لدورة سبتمبر 2020، ترأس السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صباح هذا اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، بمقر وزارة الدفاع الوطني، مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادة البكالوريا، بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني ورؤساء دوائر وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي ومدراء ورؤساء المصالح المركزية وكذا أولياء الطلبة المكرمين".

وبهذه المناسبة، ألقى الفريق شنقريحة كلمة توجيهية حرص من خلالها على تقديم تهانيه الخالصة لكل الأشبال الناجحين في هذه الشهادة المرموقة، وذلك رغم الظرف الاستثنائي الذي عاشته البلاد، كما أثنى على شبلات الأمة.

وقال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بهذا الصدد، "يطيب لي، على إثر النتائج الباهرة التي حققتموها في شهادة البكالوريا لدورة سبتمبر 2020، أن أتوجه إليكم بهذه المناسبة الطيبة، ومن خلالكم إلى كافة زملائكم الذين تمكنوا من نيل هذه الشهادة المرموقة، بتهاني الخالصة على هذه النتائج الدراسية الممتازة التي تضاف إلى سلسلة النجاحات التي عودتمونا على تحقيقها في نهاية كل سنة دراسية، وهذا رغم الظرف الاستثنائي الذي عاشته بلادنا، على غرار معظم دول العالم، بسبب تفشي وباء كوفيد-19، الذي أثر بشكل واضح على جميع جوانب الحياة، بما فيها تعذر مواصلة الدراسة، منذ شهر مارس الفارط".

وأردف أن "ذلك لم يثنيكم عن استدراك ما فات، من خلال بذل المزيد من الجهود والمثابرة على التحصيل العلمي لتحقيق هذه النتائج التي شرفتم بها أنفسكم ووالديكم وجيشكم ووطنكم، كما أننا فخورون اليوم ونحن نعد من بين الناجحين في شهادة البكالوريا، بناتنا اللواتي التحقن بمدارس أشبال الأمة، وأظهرن إرادة قوية وعزيمة لا تلين في التفوق وطموحا منقطع النظير لتحقيق مسار مهني متألق، خدمة للمؤسسة العسكرية وللمصالح العليا للوطن".

كما أكد الفريق شنقريحة أن "هذه النتائج المتميزة تبرهن مرة أخرى على جدوى وصوابية المقاربة التي تبنتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، في مجال التكوين بصفة عامة، وفيما يتعلق بمدارس أشبال الأمة بصفة خاصة، وذلك من خلال توفير جميع عوامل وشروط النجاح لهذه المشاتل التعليمية، البشرية والبيداغوجية والمنشآتية اللازمة".

ولفت إلى أن ذلك يدخل "في إطار التطلع الدائم والمستمر إلى التفوق في كافة الميادين والأصعدة، وفي سبيل الوصول إلى تكوين نوعي، يسهر على تلقينه إطارات وأساتذة من ذوي الكفاءات العالية، هؤلاء الأساتذة الذين أتقدم لهم بهذه المناسبة، بأسمى آيات الشكر والعرفان على ما بذلوه من جهود مضنية، في سبيل الارتقاء بمستوى التحصيل العلمي للأشبال والشبلات إلى المستوى المرغوب".

وإثر ذلك، تم تكريم الأشبال والشبلات المتفوقين من قبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ليفسح في ختام اللقاء، المجال لشبل وشبلة ليلقيا كلمتين باسم زملائهم، ليأخذ بعد ذلك الفريق شنقريحة صورة تذكارية مع الأشبال المكرمين ومع عائلاتهم.

آخر تعديل على الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 13:51
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بكالوريا 2020: الفريق شنقريحة يترأس مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 12:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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