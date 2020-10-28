الحملة الاستفتائية: المشاركة بإيجابية في بناء الجزائر الجديدة

قسنطينة - كشفت الصحف الصادرة بولايات شرق البلاد في أعدادها اليوم الأربعاء بأن الدعوة إلى المشاركة بإيجابية في بناء الجزائر الجديدة من خلال التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل عادت للبروز مجددا ضمن خطابات منشطي الحملة الاستفتائية.

وأكدت صحف شرق البلاد بأنه على بعد 24 ساعة من اختتام هذه الحملة دعا المتدخلون ضمن التجمعات الشعبية و ذكروا بضرورة التصويت ب "نعم" على مشروع تعديل الدستور و تدشين عهد جديد هو عهد الجزائر الجديدة المنشودة.

ونقلت يومية "لوكوتيديان دو كونستانتين" بأن وزير الموارد المائية أرزقي براقي أكد من ولاية سكيكدة بأن "الاستفتاء يشكل محطة هامة لبناء الجزائر".

وواصل بأن "الاستفتاء يترجم تطلعات الأمة التي عبر عنها الشعب في مطالبه خلال الحراك من أجل تغيير إيجابي".

وخصصت يومية النصر صفحتين داخليتين للحملة الاستفتائية عبر مختلف ولايات الوطن و نقلت في هذا الصدد التجمع الذي نشطه وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي و الذي اعتبر أن الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور "موعد مع التاريخ والتغيير سيعزز أسس الجزائر الجديدة".

كما نقلت ذات اليومية الصادرة بقسنطينة مقتطفات من تصريحات عدة وزراء في إطار الحملة الاستفتائية و التي أجمعوا فيها على الدعوة إلى التصويت "بقوة" على مشروع تعديل الدستور.

كما كشفت ذات الصحيفة بأنه على مدار ثلاثة أسابيع من الحملة الاستفتائية تمكن المجتمع المدني من التفوق على الأحزاب السياسية في تنشيط هذه الحملة و ذلك من خلال "تجنده و تجمعاته الشعبية التي قام فيها بالشرح و التحسيس بشأن مشروع التعديل الدستوري".

كما نقلت يوميات شرق البلاد على غرار النصر و سيبوس نيوز و "لوكوتيديان دو كونستانتين" مقتطفات من تصريحات الوزير الأول عبد العزيز جراد بالجزائر العاصمة و الذي أكد بأن "مشروع تعديل الدستور يعزز أكثر أسس الجزائر الجديدة والقوية و العادلة و يحرر الاقتصاد ويشجع الابتكار والمقاولاتية والاستثمار".

كما تناولت صحف أخرى تصريحات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة خلال زيارة عمل و تفقد إلى قيادة القوات الجوية و التي أكد خلالها بأن "بلادنا ستعرف كيف ترفع التحديات و تخرج منها أكثر قوة".